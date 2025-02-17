В Украине снова отключают свет: что случилось и кого задело

На улице мороз, а некоторые украинцы – снова без света. В стране 17 февраля применили аварийные отключения электроэнергии. Какие причины и кого это задело – в эксклюзиве TSN.UA.

Аварийные отключения света

В Украине 17 февраля применены аварийные отключения света из-за последствий российских атак на энергообъекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.

"Внимание! В некоторых регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты. Первоначально — отключаются промышленные потребители и бизнес. Ситуация в энергосистеме может измениться.

Что касается бытовых потребителей, то для них ограничения применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях. В "Укрэнерго" заметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). В компании также призывали бережно потреблять электроэнергию. Трение отключения электроэнергии сообщили и работники ДТЭК в своих соцсетях.

"Киев, Киевщина, Днепропетровщина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", — говорилось в сообщении ДТЭК.

Позже на официальных страницах компании сообщили об отмене экстренных отключений.

Ночная шахедовая атака врага

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по Украине "Шахедами" и дронами других типов. В общей сложности враг запустил 147 БпЛА. ПВО работала в ряде регионов.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины: "В ночь на 17 февраля 2025 года (с 21.00 16 февраля) противник атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шатрово, Приморский ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 83-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 59 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье".

Что такое очередь отключения?

Напомню, что потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабинета министров).

Как потребление ограничивается за очередями

Сколько очередей использовать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Дефицит – это недостаток электроэнергии в системе, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой украинскими станции электроэнергии и импортированной из ЕС. Для того чтобы не произошло масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен уравнять (сбалансировать) уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе. Зная объем дефицита "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно. Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать сейчас, когда переключить на другую очередь – определяют облэнерго в каждом регионе.

Сколько часов не будет света

Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений. 5-ть и 6-ть очередей – это экстренные отключения, в этих случаях графики не работают. Более того, иногда для графика 4-х очередей отключений может быть ситуация, что в светло-серых зонах также не будет света. Тогда у потребителей может не быть света более 12 часов. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – эта ответственность лежит на облэнерго. Именно они формируют подходящие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране. Информацию о том, каков график почасовых отключений, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, на их страницах в соцсетях.

Долговременные отключения

В случае снижения среднесуточной температуры на 2-3 градуса, в Украине могут быть введены графики отключения света. Энергетики будут вынуждены организовать отключение на уровне одной очереди, чтобы сохранить стабильность сети. Об этом ранее отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса, то я думаю, что одну очередь или по меньшей мере полочереди придется вводить", – рассказал он.

По его словам, снижение среднесуточной температуры до минус 5-7 градусов предполагает применение одной очереди отключений. При температуре минус 10-12 градусов отключения могут длиться до 4 часов, с одной-полутора очередями. При новых атаках на энергосистему ситуация может быстро измениться. Эксперт отметил, что на Левобережье ситуация более сложная: генерация разрушена, не хватает мощности и возможности передачи электроэнергии. Это будет длиться 1,5–2 года, а отключения станут более длинными и масштабными.

Аномальный мороз

Тем временем погода нас не радует. В Украине сохраняется стойкий минус. Синоптики прогнозируют до -16 градусов мороза и гололеда. И пока морозы не планируют отступать. Потепления стоит ожидать аж со следующего понедельника. Об этом сообщила народная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, понедельник в Украине будет холодным. Днем температура воздуха опустится до -2-7 градусов. На юге на 2-5 градусов выше. Преимущественно сухо, только в Полтавской, Сумской и Харьковской области небольшой снег. В Киеве без осадков. Ночью днем -2-4 градуса. Скользко!

"Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц. Потепление в Украине ориентировочно – после 24 февраля", – подытожила Диденко.

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по Украине "Шахедами" и дронами других типов. В общей сложности враг запустил 147 БпЛА.

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