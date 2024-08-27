В Украине снова выключают свет: какие графики действуют и когда электричество будет 24/7

Какова ситуация в энергосистеме Украины, сколько будут продолжаться жесткие ограничения электроэнергии и будут ли длительные отключения света осенью – в эксклюзиве TSN.UA.

Украина приходит в себя после одной из самых больших воздушных атак врага. По всей Украине вводятся жесткие графики отключения электроэнергии. До 70% населения останется без света. Какова ситуация в энергосистеме Украины, сколько будут продолжаться жесткие ограничения электроэнергии и будут ли долгосрочные отключения света осенью – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Лупили по энергетической системе

26 августа РФ совершила массированную атаку на Украину, в частности, целью врага были объекты энергосистемы страны. Президент Украины назвал этот обстрел одним из самых больших ударов по Украине. Более сотни ракет разных типов и около сотни "Шахедов" атаковали наше государство.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал, что под прицелом была энергетическая система страны.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – отметил Галущенко.

Жесткие ограничения электроснабжения

Эксперты прогнозируют, что из-за массированной атаки по стране и в частности в столице могут ввести жесткие ограничения электроснабжения. Об этом сообщил Киев24 бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Ограничения будут действовать не только 27 августа. Я думаю, неделя-две, если не будет таких массированных атак", – говорит Плачков.

Россияне стремились создать для украинцев "тотальный блэкаут", отмечает Плачков. Для достижения цели россияне били по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в частности, били по Киевской ГЭС.

"Были удары по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в том числе и на АЭС. Был удар и по Киевской ГЭС. Там тоже частично повреждено энергооборудование. Сейчас проводят серьезные работы. Надо восстановить схему более надежно для возможности обеспечения в полном объеме потребителей", – говорит министр энергетики.

Как сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, угрозы прорыва дамбы нет.

В то же время, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко после атаки заявил, что продолжается ликвидация последствий российской атаки в Киевской области и сообщил, что дамба критических повреждений не получила. Об этом Кравченко рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Єдині новини".

Графики отключений света

Из-за массированного удара россиян по украинской энергетике начали снова применять жесткие графики отключения света. Насколько сложна ситуация и как долго будут продолжаться отключения, рассказала заместитель министра энергетики Светланы Гринчук в эфире "Интера" в рамках телемарафона.

Более того, из-за самой массовой атаки по Киеву 50-70% потребителей могут остаться без света. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. В частности, 27 августа в Украине будут действовать плановые графики отключения света. Графики применят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях в три и четыре очереди отключений. Также не исключены ограничения электроэнергии в "серой" зоне. Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики отключений на 27.08

Предварительно по информации от Укрэнерго в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

00:00 до 06:00 – три очереди отключений

06:00 до 11:00 – четыре очереди

11:00 до 15:00 – три очереди

15:00 до 21:00 – четыре очереди

21:00 до 00:00 – три очереди

Высокая возможность применения светло-серых зон отключений графиков.

Напомним, что по указанию "Укрэнерго" еще 26 августа применили экстренные отключения света. Из-за этого было принято решение развернуть "Пункти Незламності" в Киеве, заявили в КГВА.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву. Энергетики работают, чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – отметили в КГВА.

Будет ли больше отключений?

В преддверии массированного обстрела Украины член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк давал оптимистичные прогнозы по обеспечению светом украинцев.

Если не будет новых ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики смогут к зиме восстановить достаточный объем генерации. Это позволит при умеренных морозах (например, -2-3 градуса) избежать длительных отключений, возможно, с ограничениями на несколько часов в сутки. температура же упадет до -10-15 градусов, отключения могут быть более длительными", — говорит Нагорняк.

Однако все изменила атака на энергосистему Украины 26 августа. Пока сложно прогнозировать, повлияла ли она на возможность бесперебойного электроснабжения в сентябре-октябре. Однако планы подготовки системы к зиме будут откорректированы. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Пока сложно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре. Но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", – говорит он.

Бойко также сообщил, что в отсутствие российских атак, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключение света, ведь в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.

"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме", – подытожил советник премьера Юрий Бойко.

Ранее издание POLITICO написало, что накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны.

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