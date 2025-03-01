В Украине снова вырастут цены на продукты: что подорожает больше всего

Оптовые цены на продукцию украинской пищевой промышленности по сравнению с январем прошлого года выросли более чем на 20%.

Цены на некоторые продукты в Украине растут, как на дрожжах. Украинские производители за год подняли оптовые цены более чем на 20%. Какие продукты подорожали больше и когда некоторые товары упадут в цене – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Цены растут как на дрожжах

Оптовые цены на продукцию украинской пищевой промышленности по сравнению с январем прошлого года выросли в среднем на 20,6%. В то же время, на внутреннем рынке повышение цен составило 17,5%, а экспортные товары подорожали на 33,0%. Об этом говорится в отчете Госстата Украины.

В пределах Украины больше всего за год подорожали молочные продукты – более чем на 22%. Цены на хлеб и муку выросли почти на 15,5%, а на мясо и мясные продукты – на 12%.

Несколько лучше ситуация с ценами на безалкогольные напитки. Эта группа продуктов подорожала всего на 8,2% на внутреннем рынке.

В то же время, Госстат фиксирует незначительное падение цен на сахар внутри страны – подешевление на 0,3%. Стоит отметить, что розничные потребители, покупающие продукты на рынках и супермаркетах, ощущают изменения оптовых цен с задержкой в несколько месяцев.

Цены на молочку упадут

По прогнозу экспертов, уже в марте 2025 г. стоимость молочных продуктов начнет снижаться. Это связывают с тем, что весной большинство коров телится, что увеличивает производство молока и, соответственно, предложение на рынке.

Как объяснил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус в комментарии "Главреду", это связано с началом сезона "большого молока". Рост объемов производства при пониженной покупательной способности населения приводит к падению закупочных цен, независимо от сорта молока.

По оценкам экспертов, в марте ожидается такое снижение на молоко:

высший сорт ("экстра") – на 5%, до 17,90 грн/кг (без НДС);

высший сорт – на 6%, до 17,40 грн/кг;

первый сорт – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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В то же время Иван Свиноус отметил, что существенного падения розничных цен ждать не стоит. Удорожание энергоносителей, горючего и других ресурсов для производства молочной продукции будет сдерживать снижение стоимости магазинов. Однако определенная коррекция цен все же произойдет, поскольку молочные продукты имеют ограниченный срок реализации.

По прогнозам, в марте 2025 года пастеризованное молоко с жирностью 2,5% может стоить 39,4 грн/кг (-2,5%), сливочное масло с жирностью 72,5% — 328,5 грн/кг (-5%), а творог с жирностью 9% — 152 грн/кг (-4%).

Что будет с ценой на яйца

Примечательно, что весной эксперты прогнозируют и стабилизацию цен на яйца. Причина – увеличение предложения. Напомним, что в январе 2025 года в Украине зафиксировали удешевление куриных яиц. Снижение спроса после рождественских праздников явилось одной из причин этой тенденции. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин.

Более того, по словам эксперта, достаточно значительным стимулом падения цен на яйца 2025 года было исследование Антимонопольного комитета, которое охладило желание производителей повышать стоимость. Однако можно ожидать изменений в себестоимости продукции для производителей, что может сказаться на рыночных ценах.

Популярный овощ падает в цене

Между тем, на украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное падение цен. Однако несмотря на снижение стоимости, белокочанная капуста в Украине сейчас стоит в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

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На неделе с 10 по 16 февраля предложение капусты резко возросло, ведь фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи, начали срочно распродавать запасы. Главная причина – ухудшение качества овоща в хранилищах.

Эта ситуация уже сказалась на рыночной стоимости капусты. Если еще до середины января цены росли каждый день, то теперь фермеры вынуждены снижать их. В настоящее время белокочанная капуста продается по 32–38 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в первой декаде февраля. Однако некоторые хозяйства, имеющие качественные запасы, пока воздерживаются от продаж. Они уверены, что спрос на капусту вырастет с началом весны.

Борщевой набор дешевеет

Напомню, что в феврале на украинских рынках и магазинах снизились цены на большинство овощей борщового набора. Снижение стоимости произошло из-за ухудшения качества корнеплодов из-за длительного хранения.

Цены на картофель снизились от 23-25 гривен за килограмм до около 20 гривен. Такая же ситуация сложилась и со стоимостью репчатого лука – от 14-15 гривен за килограмм до 12-14 гривен. Морковь раньше стоила 28-32 гривны за килограмм, а теперь ее цена 25-28 гривен. Свекла подешевела менее чем на одну гривну – до 14-16 гривен.

За килограмм белокочанной капусты придется заплатить 35-38 гривен, а еще неделю назад 37-40 гривен. Тем временем пекинская капуста резко подорожала. Если раньше ее можно было купить за 30-40 гривен, сейчас килограмм стоит 55-60 гривен. В то же время, стоимость фруктов не изменилась.

Цены на некоторые продукты стабилизируются

В последние два месяца цены на некоторые продукты стабилизировались. В Украине не ожидается повышение цен на продовольствие до сбора нового урожая. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

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Он уточнил, что продукты, которые осенью подорожали, в частности, яйца, сейчас подешевели. Кроме того, не наблюдается значительный рост цен на овощи для борщового набора. По словам министра, к осеннему подорожанию привели засуха и уменьшение урожая, но эти факторы пока не влияют на цены.

Кроме того, цены на молочные продукты имели тенденцию роста на международном уровне, но сейчас этот тренд изменился, и потребители начнут это замечать.

"На сегодняшний день, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые существенно влияли бы на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на смену", — пояснил Высоцкий.

Замминистра отметил, что цены остаются стабильными благодаря импорту товаров, позволяющему покрыть краткосрочный дефицит и способствует нормализации ситуации. Высоцкий ожидает, что в зависимости от объемов нового урожая цены на некоторые товары могут снизиться.

"Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4-5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей".

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Шоколад и кофе на вес золота

Но относительно цены на популярные вкусности об оптимизме речь не идет. В Украине ожидают рост цен на кофе и какао, а соответственно и шоколад. На все это отразился рекордный рост цен на какао на мировых рынках.

Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена на килограмм тертого какао уже превысила 1000 гривен. В последний раз такой скачок цен фиксировали разве что в 1972 году.

Корреспондентка ТСН.ua пообщалась и с директором одного из столичных кафе, и в свою очередь говорит, что украинцы начали пить кофе гораздо больше, чем раньше и в частности об этом свидетельствует количество новых заведений и уличных стаканчиков, которые начали размножаться, даже несмотря на полномасштабную войну.

А согласно рейтингу наиболее популярных товаров в мире кофе – на 2-м месте. К слову, на первом – нефть.

Ежедневно в мире выпивают более 2 миллиардов чашек кофе. Но повышение спроса это лишь один из факторов, обуславливающих такое удорожание, объясняют эксперты. Есть еще некоторые логистические проблемы и климатические аномалии. Например, одни из крупнейших производителей: Бразилия и Вьетнам в последние годы страдают от засухи.

Также в комментарии для СМИ о факторах повышения цен на какао и шоколад рассказали владелец одной из компаний Игорь Бондарь и владелица интернет-магазина Марина Новикова. Одной из основных причин называют также кризис в производстве какао-бобов в странах Западной Африки, обеспечивающих большую часть мировых поставок сырья.

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А одной из главных причин кризиса есть старение какао-плантаций в Африке. Многие деревья, высаженные на рубеже 2000-х годов, уже достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их продуктивность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет.

Проблемы, по словам Бондаря, особенно обострились за последние пять лет, а кульминация кризиса пришлась на сезон 2023-2024, ведь новые растения требуют времени для того, чтобы начать рожать. Обычно это занимает 3-4 года. Поэтому ожидаемый результат возобновления урожайности мы увидим не раньше 2026-2027 годов. Дополнительным фактором, усложнившим ситуацию, стали экологические ограничения на выращивание какао в сохранившихся лесных зонах, что сдерживает расширение плантаций.

Весной 2024 года цена какао-бобов выросла в три раза, но украинский рынок почувствовал это лишь с определенной задержкой благодаря имеющимся запасам. Однако в конце года ситуация ухудшилась: цены на мировых рынках снова достигли рекордных отметок, и стоимость какао-бобов на Нью-Йоркской бирже достигла 11,5 тысячи долларов за тонну.

Игорь Бондарь отмечает, что в розничных магазинах Украины наибольшее подорожание будет заметно уже весной 2025 года, когда на складах закончатся старые запасы, а на новые партии будут постепенно повышать цены.

Из-за высокой себестоимости сырья производители вынуждены искать способы удешевления продукции. Представители отрасли отмечают, что все больше компаний переходят на производство шоколада с использованием заменителей и глазури вместо настоящего какао-масла.

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