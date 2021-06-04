В Украине снова заработают центры массового прививки: хватит ли всем вакцины

Вакцинировать будут тех, кто встал в очередь за приложение "Дія".

В выходные в Украине заработают центры массовой вакцинации, где прививки китайским препаратом CoronaVac смогут получить те, кто встал в очередь с помощью приложения "Дія".

Хватит ли на всех вакцины, рассказали в ТСН.Ранок 4 июня.

Кроме Киева, Львова и Одессы, которые начали это делать на прошлой неделе, получить экспресс-привывки можно будет также в Тернополе и Полтаве. Вакцины, говорят в Министерстве здравоохранения, должно хватить.

"Сейчас законтрактовано государством около 20 млн доз вакцины. По тем расчетам и планам, которые сейчас разработаны Минздравом, такого (не хватит вакцины — Ред.) не должно быть", — отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Следует заметить, что на днях в Украину прибыло еще 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая произведена в Европе. Это партия поступила в рамках программы COVAX. Препарат используют для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield, а таких сейчас более 840 тысяч. Это медики, военные, соцработников, силовики и люди в возрасте 65+.

Новости Украины: к нам приехали 705 тысяч доз "АстраЗенеки"

Как сообщалось, на прошлой неделе в трех городах — в Киеве, Львове и Одессе открыли центры массовой вакцинации. Работать они только в выходные. Во Львове — на стадионе "Арена Львов". В Одессе — на базе стадиона местной юридической академии. В Киеве — в Международном выставочном центре на левом берегу столицы. Прививают после телефонного приглашения: тем, кто записался в лист ожидания в приложении, через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку