В Украине создадут отдельный род войск для дронов: что об этом говорят военные и в чем будет преимущество ВСУ

В Украине планируется создать отдельный род войск — Силы беспилотных систем Украины. Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла" раскрыл свое видение на этот счет.

Своим мнением он поделился в разговоре с корреспонденткой ТСН Оксаной Радионовой.

"Я это воспринимаю как попытку найти такую организационную форму, которая будет эффективнее той, которая есть сейчас. Все зависит от команды. И это очень важно", — сказал Волохов.

Военный отметил, что такое решение является фактически признанием на государственном уровне, что работа дронов на фронте – эффективна.

Николай "Абдула" Волохов

На вопрос, каким Волохов видит этот новый род войск, и какие задачи он должен выполнять, военнослужащий отметил, что "никто не отнимет у бригад, батальонов и подразделений эти средства". А если уж и создавать отдельный род войск – то следует давать ему более сложные задачи.

"Никто не отберет "Мавики", "Матрисы", FPVшки у бригад. Собрать лучших и дать им какие-то более сложные задачи", — предложил "Абдула" и добавил, что в первую очередь здесь речь идет о том, чтобы сконцентрировать большое количество специалистов в одном месте.

Также Волохов считает, что благодаря этому решению удастся заменить больше людей роботами и сохранить таким образом много жизней.

По его мнению, это должно быть не только боевое использование, но научный поиск в этой сфере.

"Потому что это инновационная отрасль, и нужно постоянно быть в поиске. Поэтому нужно, чтобы этот институт, род войск, силы консолидировали положительный опыт, воплощал его в себе… Воплощал его в реальных боевых расчетах и наносил поражение", — сказал он.

Так, добавил военный, это должен быть центр и поиска, и развития технологий. "Да, мы будем первые. Если мы будем первые и успешные, — вообще трудно представить, насколько это будет эффективно. Ведь на войне же побеждает не самый сильный. И даже побеждает не самый богатый или тот, кто имеет большее количество. А побеждает тот, кто имеет высшее качество, и тот, кто доминирует в технологиях", — заметил Волохов.

Он добавил, что если Украина первой сможет в этом вопросе "перейти на другой цивилизационный уровень", то она будет иметь огромное преимущество.

На вопрос, как он оценивает профессионализм российских операторов дронов, военный отметил, что есть разные специалисты: и слабые, и сильные. "Но мои любимые российские специалисты-дронисты – это мертвые российские дронисты", — добавил он.

Как организовать Силы беспилотных систем - новый отдельный род войск | Интервью с "Абдулой", 3-я ОШБр

Напомним, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу создать в ВСУ отдельный род сил для дронов. Он обнародовал указ №51/2024 "О наращивании способностей Сил обороны" с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению готовности к применению таких систем по назначению.

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