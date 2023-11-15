В Украине создали тренажер ПВО для уничтожения "Шахедов": как он работает (фото)

После тренировки на таких системах военные уже знают, как себя вести, когда летит реальный дрон-камикадзе.

Украинские разработчики создали тренажер крупнокалиберного пулемета Browning M2, на котором бойцы ВСУ могут тренироваться сбивать российские дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом разработчики Игорь Белов и Эдуард Бразас рассказали в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".

"Это новейшая разработка. По запросу военных мы разработали тренажер ПВО, построенный для того, чтобы уничтожать цели малой дальности, и тренироваться", — сообщил Белов.

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Он рассказал, что техническую задачу разрабатывали военные. Тренажер состоит из боевой платформы, на которую устанавливается боевой крупнокалиберный пулемет, используемый военными для уничтожения целей малой дальности, таких как беспилотники "Шахед". В комплекте также – шлем виртуальной реальности.

"Это боевой пулемет, оснащенный электронными приборами, которые "общаются" с компьютером, с программным обеспечением. По своим массогабаритным характеристикам и органам управления полностью соответствует боевым или является боевым. В программной части тренажера можно строить любые сценарии, в которые уже заложены баллистические характеристики, погрешности на ветер, любую погоду", – рассказал один из разработчиков тренажера.

Тренажер ПВО для сбивания "Шахедов"/Скриншот

"В жизни воспроизвести воздушную цель очень сложно, в виртуальном режиме можем построить любой сценарий. И бойцы после тренировки на таких системах уже знают, как вести себя, когда летит реальный "Шахед", – отметил он.

По словам Белова, именно такой тренажер является самым эффективным на сегодняшний день, чтобы тренировать военных для уничтожения таких целей.

"Ребята могут тренироваться в интерактивном режиме без использования боекомплекта быстро, эффективно, безопасно", – добавил он.

Разработчик также обратил внимание, что такие тренажеры ПВО – это мобильные системы, которые могут быстро располагаться где угодно: в полевых условиях, воинской части или палатке. Чтобы собрать систему и начать на ней тренировку, нужно всего 15 мин. Этот прототип уже доработан и готов к поставке в ВСУ.

Кроме того, уже работают площадки для тренировки. Каждый день на каждой из них тренируются по 70 человек.

Заметим, накануне в Воздушных силах сообщили об угрозе того, что для атак по Украине российские войска сделают ставку на дроны-камикадзе и враг увеличит их производство.

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