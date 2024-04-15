В Украине создали уникальное изобретение для ВСУ: оно позволит сохранять жизнь воинам

Бронеавто для ВСУ с высоким уровнем защиты создали бывшие воспитанники Киевского политеха. Инженеры-разработчики уверяют — их "Ингуар 3", именно так назвали машину, выдерживает попадание бронебойных пуль, обломков от снарядов и подрыв на противотанковой мини. И по уровню защиты значительно превосходит уже существующие броневики, находящиеся на вооружении ВСУ — "Казаки" и "Новаторы".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Это будет самое прочное авто - так о своей разработке говорят инженеры. До полномасштабного вторжения они совершенствовали спорткары, а с февраля 2022 года начали ремонтировать боевые машины с передовой. От идеи сделать отечественный броневик до воплощения прошел почти год.

"Наиболее тяжелый самый объемный по времени это - проектирование, это расчеты, это создание 3D моделей, он у нас занял порядка 7 месяцев. Изготовление машины заняло ориентировочно 3 месяца и сейчас процесс внутренних заводских испытаний", - говорит разработчик проекта Артем Ющук.

Бронеавто и один из разработчиков

Главная их цель, говорят разработчики, сделать авто с высоким уровнем защиты. Итак изучили западные разработки, трофейную технику врага, существующие отечественные машины, взвесили недостатки и все это учли при разработке.

"Это может быть машина для перевозки десанта, это может быть машина вариация пикап, медэвакуационная и например, носитель тяжелых систем вооружения", - говорят разработчики.

Сейчас пробный экземпляр проходит испытания, после чего должен поехать на передовую. Там его уже ждут, говорят разработчики. И делятся следующей целью - выйти на серийное производство и получить сертификат НАТО.

Что таких броневиков действительно не хватает на фронте рассказывает нам боец с позывным "Итальянец". Он участвовал в контрнаступлениях на самых горячих направлениях и испытал на практике не один экземпляр. Говорит, вместе с побратимами рады видеть интузиазм украинских разработчиков.

Процесс изготовления

"Это очень хорошо, что уровень защиты высок. Это значит, что бронебойные пули из пулемета выдерживает и, как я говорил раньше, самое главное это сохранять личный состав. А если есть возможность ставить РЭБ от FPV, то это супер", — объясняет военный.

Разработчики бронеавтомобиля рассказывают, что изготовление такого обошлось почти в 700 тысяч долларов, но при серийном производстве это обойдется почти вдвое меньше. Для массового производства завлекают инвесторов и государственные органы.

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