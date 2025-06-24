В Украине создают женские добровольные пожарные команды: как они работают

Пожарная команда / © ТСН

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На Ривненщине навыки по спасению и тушению пожаров оттачивали женщины. Добровольные команды огнеборцев съехались сюда из разных уголков Украины. Говорят, создали их преимущественно во время полномасштабного вторжения, чтобы заменить мужчин, которые мобилизовались.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Женские добровольные пожарные команды тренируются действовать на случай экстренных ситуаций. На полигоне аварийно-спасательного отряда — имитация вражеских прилетов. Спасательницы оказывают помощь раненым. Женщины реагируют мгновенно: вместо носилок берут одеяло, чтобы на нем эвакуировать человека.

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Вместе доставляют пострадавшего в скорую. Волонтер, который был в роли раненого без сознания, уже с улыбкой. Говорит, спасательницы успешно приводили его в чувство — водой.

Каждую из ситуаций подробно обсуждают.

«Самое трудное — сориентироваться, потому что воздушная тревога повторная, надо было среагировать, позаботиться о собственной безопасности, а также каким-то образом помочь пострадавшему», — говорит член добровольной пожарной команды Галина Бендеревская.



Добровольные пожарные из Ривненской, Одесской, Черниговской и Запорожской областей дальше отправляются отрабатывать навыки тушения автомобилей. Тренируются работать не только с пожарными рукавами, но и с огнетушителями.

Женские пожарные команды в своих общинах, говорят, создали, потому что надо было заменить мужчин.

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«Большая часть наших мужчин они стали в армию, так есть до сих пор», — говорит член добровольной пожарной команды Юлия Пастернак.



Поэтому выезжать планируют на помощь профессиональным пожарным, прежде всего в отдаленные села.

В добровольные огнеборцы пришли женщины разных профессий. Примером для них стала добровольная команда спасательниц Великоомелянского сельсовета Ривненской области. Эти женщины уже ездят на вызовы. Недавно тушили сухостой.

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