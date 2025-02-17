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В Украине спасают тяжелораненого военного, которому медики не давали шансов на жизнь

Дата публикации
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2025
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В Украине спасают тяжелораненого военного, которому медики не давали шансов на жизнь

Реабилитация военного во Львовской области

Полковник Леонид Гончаров получил тяжелое ранение на фронте. Сейчас его спасают медики.

Полковник Леонид Гончаров мог сидеть на пенсии, но стал в строй. Он держал оборону под Авдеевкой и тяжело раненый пережил остановку сердца. Врачи не давали никаких шансов. Но его семья не сдалась. Сейчас защитник борется за жизнь в реабилитационном центре на Львовщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

В реабилитационном центре "Модрычи" на Львовщине господин Леонид уже полгода. Проходит занятия по физической реабилитации. Военный не может двигаться и говорить самостоятельно. Медики называют это состояние "синдромом малого сознания".

"В стабильно тяжелом состоянии, в паллиативном состоянии находится. Это связано больше с остановкой сердца. Вследствие этого нарушение кровообращения и соответственно головной мозг не получал питательных веществ", - говорит физический терапевт Александр Соколенко. 

Леонид - кадровый военный. Еще в 2010 году уволился со службы. Но после полномасштабного вторжения сказал: «я должен» и снова надел форму. Его назначили командиром батальона, но несмотря на звание, он не руководил дистанционно, а рвался в бой. В декабре 2023 года вместе с шестью добровольцами держал позицию под Авдеевкой.

"Он их возглавил и они эту позицию держали. Она была очень тяжелая. Так и называлась - "Тяжелая", - говорит жена военного Анна Гончарова.

Анна Гончарова / ©
Анна Гончарова

Их накрыл танковый обстрел. Осколок попал военному в позвоночник. Побратимы рассказывают - он оставался в сознании и руководил боем до последнего. Уже когда его транспортировали в госпиталь, сердце остановилось. Двадцать минут клинической смерти - врачи готовили к худшему, говорит жена. С тех пор жена с ним круглосуточно. Говорит, в неутешительные прогнозы медиков не верит. Ведь видит, как муж реагирует на голоса, как не имея возможности говорить, отвечает на вопросы глазами. То есть все понимает.

Физический терапевт Александр работает с военным ежедневно. Говорит, пациент активно реагирует на звуки, и это может быть признаком того, что мозг сохраняет функции.

"В случае с такими тяжелыми черепно-мозговыми травмами предсказать результат довольно сложно. Мы руководствуемся научно-доказательной базой. То есть для того чтобы Леонид прогрессировал в когнитивном плане, умственной деятельности, мы с ним второе занятие проводим в вертикальном положении. Эрготерапевты работают над когнитивным состоянием, пытаемся через рефлексы выводить на определенные реакции", - говорит Александр Соколенко. 

"В целом с пациентами занимается физический терапевт, эрготерапевт, терапевт речи. Также подключаем психологов, психотерапевтов", - говорит директор медицинского реабилитационного центра „Модрычи“ София Кобылецкая. 

Уже после ранения Леонида Гончаренко наградили орденом Даниила Галицкого. За то, что на поле боя смог занять крайне важную позицию и сдержать вражеское наступление.  Он сражался за нас. Теперь нуждается в нашей помощи.

"Он два года был на войне. я деньги собирала, я знала, что такое случается. Но они уже заканчиваются. Потому что не хватает тех средств, которые дают за ранения", — говорит жена военного.

Чтобы продолжить реабилитацию, семье требуется финансовая поддержка. Важна каждая гривна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 13:00 17 февраля. СЛЕЗЫ на Мюнхенской конференции! У россиян пылает на кубане!

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