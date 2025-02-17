В Украине спасают тяжелораненого военного, которому медики не давали шансов на жизнь

Полковник Леонид Гончаров мог сидеть на пенсии, но стал в строй. Он держал оборону под Авдеевкой и тяжело раненый пережил остановку сердца. Врачи не давали никаких шансов. Но его семья не сдалась. Сейчас защитник борется за жизнь в реабилитационном центре на Львовщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В реабилитационном центре "Модрычи" на Львовщине господин Леонид уже полгода. Проходит занятия по физической реабилитации. Военный не может двигаться и говорить самостоятельно. Медики называют это состояние "синдромом малого сознания".

"В стабильно тяжелом состоянии, в паллиативном состоянии находится. Это связано больше с остановкой сердца. Вследствие этого нарушение кровообращения и соответственно головной мозг не получал питательных веществ", - говорит физический терапевт Александр Соколенко.

Леонид - кадровый военный. Еще в 2010 году уволился со службы. Но после полномасштабного вторжения сказал: «я должен» и снова надел форму. Его назначили командиром батальона, но несмотря на звание, он не руководил дистанционно, а рвался в бой. В декабре 2023 года вместе с шестью добровольцами держал позицию под Авдеевкой.

"Он их возглавил и они эту позицию держали. Она была очень тяжелая. Так и называлась - "Тяжелая", - говорит жена военного Анна Гончарова.

Анна Гончарова

Их накрыл танковый обстрел. Осколок попал военному в позвоночник. Побратимы рассказывают - он оставался в сознании и руководил боем до последнего. Уже когда его транспортировали в госпиталь, сердце остановилось. Двадцать минут клинической смерти - врачи готовили к худшему, говорит жена. С тех пор жена с ним круглосуточно. Говорит, в неутешительные прогнозы медиков не верит. Ведь видит, как муж реагирует на голоса, как не имея возможности говорить, отвечает на вопросы глазами. То есть все понимает.

Физический терапевт Александр работает с военным ежедневно. Говорит, пациент активно реагирует на звуки, и это может быть признаком того, что мозг сохраняет функции.

"В случае с такими тяжелыми черепно-мозговыми травмами предсказать результат довольно сложно. Мы руководствуемся научно-доказательной базой. То есть для того чтобы Леонид прогрессировал в когнитивном плане, умственной деятельности, мы с ним второе занятие проводим в вертикальном положении. Эрготерапевты работают над когнитивным состоянием, пытаемся через рефлексы выводить на определенные реакции", - говорит Александр Соколенко.

"В целом с пациентами занимается физический терапевт, эрготерапевт, терапевт речи. Также подключаем психологов, психотерапевтов", - говорит директор медицинского реабилитационного центра „Модрычи“ София Кобылецкая.

Уже после ранения Леонида Гончаренко наградили орденом Даниила Галицкого. За то, что на поле боя смог занять крайне важную позицию и сдержать вражеское наступление. Он сражался за нас. Теперь нуждается в нашей помощи.

"Он два года был на войне. я деньги собирала, я знала, что такое случается. Но они уже заканчиваются. Потому что не хватает тех средств, которые дают за ранения", — говорит жена военного.



Чтобы продолжить реабилитацию, семье требуется финансовая поддержка. Важна каждая гривна.

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