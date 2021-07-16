В Украине стартовал сезон арбузов: какая стоимость баштанов и стоит ли покупать ранние ягоды

В среднем килограмм арбуза стоит 23 грн.

В Украине стартовал сезон арбузов: бахчевые уже появились в магазинах и на рынках. Цены высокие, а по сравнению с этим же периодом прошлого года они подорожали почти в три раза.

Стоит ли торопиться и покупать арбузы уже сейчас, как правильно их выбирать, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Продавщица Наталия работает на одном из столичных рынков. На ее прилавке уже появились первые украинские арбузы. "Это уже наш херсонский арбуз. До этого мы продавали Грецию по 50 гривен за килограмм. С появлением украинского урожая, цены немного упали. Сначала был 35, 30, сейчас уже 25 гривен", — говорит она.

В супермаркетах ценники почти не отличаются. В среднем килограмм арбуза стоит 23 грн: по сравнению с прошлым годом почти втрое дороже. Фермеры говорят, что сезон арбузов в этом году начался на две недели позже из-за неблагоприятных погодных условий. Дождь и град повредили урожай, а потому некоторым фермерам пришлось заново пересевать поля.

Сейчас из-за высоких цен покупателей на первые арбузы пока немного. Кроме того, люди боятся их покупать, мол, из-за большого содержания нитратов. Однако биологиня Ирина Ежель уверяет: наличие нитратов в арбузах — это нормально, а их количество проверяют перед тем, как продукция попадет на прилавки магазинов. Гораздо опаснее нитриты, образующиеся из тех самых нитратов во время длительного хранения и транспортировки. "Нитриты вредят вообще всему организму на клеточном уровне Они нарушают баланс дыхания клеток. Это может привести к расстройствам различных систем: нервной, опорно-двигательной, влияние на гемоглобин", — говорит Ежель.

Старт сезона арбузов: стоит ли покупать уже сейчас и как правильно их выбирать и есть

Поэтому первые арбузы, которые привозят из-за границы, могут быть более опасными для здоровья из-за длительной дорогу. Специалисты напоминают правила потребления. Покупая арбузы прежде всего стоит обратить внимание на внешний вид: наличие белой или желтой пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце. Если обнаружили две или более таких пятен, то его специально перемещали. Поэтому могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Именно поэтому без специальной проверки на содержание нитратов их лучше не покупать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку