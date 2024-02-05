В Украине стремительно дорожает популярный овощ: причины, цены в супермаркете и на рынке

В Европе картофель тоже очень дорогой, а потому завезенный будет здесь еще дороже.

В Украине дорожает популярный овощ: килограмм картофеля стоит от 25 гривен. Основная причина подорожания – изменение соотношения спроса и предложения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Цены на картофель в супермаркете и на рынке

В супермаркетах стоимость картофеля и премиум класса достигла 75 грн за килограмм. На базарах – дешевле. Продавец Сергей продает картофель по 20 грн за килограмм. Мужчина сбывает избыток, выращенный отцом, в селе в 150 километрах от Киева. Там картошку оптом отдают за 10 гривен. А вот осенью за новый урожай перекупам люди продавали вдвое дешевле.

Картофель на рынке

Елена говорит, что излишки своего урожая тоже осенью по дешевке продала. А теперь, когда цена выросла – остались без доходов.

Почему подорожал картофель

Украина – четвертый производитель картофеля в мире. Но 95 процентов продукции – это домохозяйства и мелкие фермеры.

Картофель в супермаркете

Прошлым летом остатки урожая 2022 года продать за 4 гривны кило оптом было за счастье. Все это из-за удачного урожая, однако впоследствии началась война и спрос исчез. Картофель даже выбрасывали.

Урожай 2023 года тоже был отличным. Но на севере и западе из-за дождей часть урожая сгнила. В центре из-за засухи - картофель весь побитый, не товарного вида. Но основная проблема, говорит глава Ассоциации производителей картофеля Ярослав Андреев - нехватка складов с вентиляцией. Те, кто их имеет, всегда выигрывает.

"Они не продают в период, когда цена самая низкая, это, собственно, в сезон, и они сохраняют ее где-то до декабря, до февраля, до января, до марта, когда спрос остается стабильным, а предложение картофеля уже немного исчерпалось, и поэтому они имеют возможность таким образом продавать нормального качества картофель, но уже по более выгодной цене", - отмечает Ярослав Андреев.

Ярослав Андреев

Фермеры и дальше будут сажать картофель

В среднем за год один украинец съедает центнер картофеля. Людей в стране уменьшилось, но и площади под картофелем тоже. В следующем году крупные хозяйства, говорит Ярослав Андреев, планируют засадить картофелем процентов на 10 больше, чем в прошлом году. Их картофель в основном идет на переработку. А вот мелкие хозяева могут выйти с рынка вообще: они или не могут работать, или мобилизованы.

На складах волынской фермерши Натальи Шегедин более 70 сортов картофеля. В этом году она будет испытывать еще 11 новых сортов. В этом хозяйстве делают ставку на качественный посадочный материал. Поэтому и урожаи хорошие при относительно не больших площадях. Весной планируют засадить картофелем как всегда - 5 гектаров, говорит Наталья Шегедин. Хотя ее муж в ВСУ и возиться с этим всем женщине приходится самостоятельно.

Цена на следующий урожай уже будет зависеть от того, как уродится летом. А этой весной картофель может подорожать еще гривен на 10. Фермер с Черниговщины Андрей Рыбаченко говорит - картофель заканчивается, хотя и покупать стали меньше.

Но своей картошки до нового урожая должно хватить, говорят эксперты. Рассчитывать на импорт - не стоит. В Европе картофель тоже очень дорогой, поэтому завезенный будет здесь еще дороже.

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Напомним, в Украине цены на свеклу уже выше прошлогодней и продолжают расти.

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