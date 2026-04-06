В Украине стремительно стареет население: демограф предупредил о последствиях
В Украине стремительно растет количество пожилых людей на фоне низкой рождаемости. Эксперт Александр Гладун объяснил, как это ударит по налогам и социальным выплатам.
Украина сталкивается с серьезным демографическим вызовом — стремительным старением нации. Количество людей старшего возраста постоянно растет, тогда как трудоспособного населения становится все меньше. Это создает колоссальное давление на бюджет и может привести к пересмотру налоговой политики.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии НАН Украины.
Старение населения: какие последствия
По словам эксперта, увеличение доли пожилых людей автоматически повышает финансовую нагрузку на экономически активное население.
«Относительное количество лиц старшего возраста в Украине увеличивается. А вместе с этим растет нагрузка на экономически активное население. Это может влиять на налоги, а через них — и на социальные программы для любых слоев населения», — сказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии.
Это означает, что для обеспечения пенсий и медицины государству придется либо привлекать больше средств через налоги, либо сокращать объемы социальных выплат.
Старение населения — это не только проблема Украины
Хотя старение населения и низкая рождаемость являются глобальными тенденциями для развитых стран, в Украине ситуация приобрела угрожающие масштабы из-за боевых действий. Полномасштабное вторжение не только вызвало массовую миграцию молодежи за границу, но и резко снизило уровень рождаемости.
«Старение и сокращение уровня рождаемости — это общемировой тренд. У нас он просто очень обострился из-за войны. И это очень остро ощущается», — отмечает ученый.
