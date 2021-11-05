В Украине стремительно выросло потребление кислорода: пациенты с "Дельта" потребляют в его 5-6 раз больше

В Украине стремительно выросло потребление кислорода: пациенты с "Дельта" потребляют в его 5-6 раз больше

Два завода временно приостанавливали свою работу.

Потребление медицинского кислорода COVID-пациентами в больницах резко возросло, ведь инфицированные "Дельтой" потребляют его в пять-шесть раз, а в некоторых случаях и в десять раз больше.

Об этом в Сніданку з 1+1 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Если бы система здравоохранения не была подготовлена, а была в том состоянии, как весной, то система легла бы, наверное, в конце сентября", — считает министр.

По словам Ляшко, временно остановить два завода по производству медицинского кислорода было вынужденным решением. Впрочем. В настоящее время Минздраву удалось найти 180 тонн жидкого кислорода, которые "перезакрывали этот двухнедельный простой".

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"Если бы они не пошли на регламентные работы, они могли бы сломаться в любой конкретный момент. Это не было неожиданностью. Это были прогнозируемые регламентные работы. Эти заводы производили 100 тонн жидкого кислорода в сутки", – говорит Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Украине два завода по производству медицинского кислорода временно приостанавливали работу из-за регламентных работ на 10-15 дней. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности. Впрочем, в начале этого месяца они заработали на полную мощность.

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