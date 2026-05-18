В Украине строго наказали экс-преподавателя за интервью российским пропагандистам: что он наговорил

Житель Херсона поддержал оккупацию региона и РФ

Херсонский городской суд Херсонской области вынес приговор местному пенсионеру и бывшему преподавателю Херсонской государственной морской академии (ХГМА). Во время оккупации города осенью 2022 года мужчина добровольно дал интервью российским пропагандистам, где поддержал аннексию региона и заявил, что видит будущее своих потомков только в составе РФ. Несмотря на заявления защиты о «страхе и давлении», суд отправил мужчину за решетку.

Сюжет для пропаганды: «В России я вижу будущее»

Преступление произошло 23 сентября 2022 года — в первый день проведения оккупантами незаконного «референдума» о выходе Херсонской области из состава Украины. Находясь в помещении морской академии, где захватчики обустроили избирательный участок с триколорами, мужчина попал в объектив пропагандистского медиа News Front.

В 39-секундном видеоролике, который впоследствии массово тиражировали оккупационные Telegram-каналы, херсонец на вопрос журналиста за кадром, пришел ли он сознательно, буквально ответил: «Конечно. Добровольно. С большой радостью. Конечно, „да“! За что? За присоединение Херсонской области в состав России». Далее он добавил: «Потому что настоящая украинская власть сама оттолкнула нас от себя. А в России я вижу будущее свое, своих детей, внуков, правнуков».

Судебная семантико-текстуальная экспертиза подтвердила, что эти высказывания являются прямым оправданием и признанием правомерной временной оккупации территории Украины.

Что заявил обвиняемый

В судебном заседании обвиняемый, который после деоккупации успел переехать как переселенец в Одессу, вину признал, но пытался убедить суд, что действовал в состоянии сильного испуга. По его словам, оккупанты осуществляли на него моральный прессинг и требовали под угрозой для семьи вернуться на работу в захваченную академию.

Из выступления обвиняемого в суде: «Да, пистолет к виску не прикладывали, но рядом стоял вооруженный человек, который хотел услышать то, что я сказал. И те проклятые слова, произнесенные мной, заставили меня сказать их под угрозой для моей семьи. Моей жене нужны были лекарства от рака. В этот момент лекарства исчезли из Херсона… Давайте спокойно говорить, человек сначала думает о семье, а потом о государстве. Виновен в том, что поддался провокационным действиям. Каялся я с самого начала… Надеюсь, что моя жизнь и все мои действия перевесят те 39 секунд позора».

Защитник подсудимого настаивал на оправдании, утверждая, что свидетели лишь видели ролик в интернете, но не знают реальных обстоятельств съемки. В случае обвинительного приговора адвокат просил назначить лишь 1 год пробационного надзора из-за преклонного возраста клиента и болезни его жены.

Свидетели опровергли заявление подсудимого

Несмотря на версию защиты о принуждении, свидетели из числа сотрудников ХГМА дали другие показания. Они отметили, что подсудимый сознательно остался в оккупации, согласился работать в незаконно созданном россиянами заведении и попал в ведомости на получение российской зарплаты.

Один из преподавателей, который видел видео, подчеркнул, что мужчина на записи «не действовал под принуждением, разговаривал спокойно, взвешенно, объяснял причинно-следственные связи». Другой свидетель рассказал, что обвиняемый даже звонил ему во время оккупации и лично предлагал «идти работать на Россию».

Оценка суда и приговор

Суд отметил, что в условиях военного положения любые публичные псевдологические инсинуации по оправданию агрессии не могут считаться свободой слова, а являются действиями в интересах врага. Судья подчеркнул, что преступления против международного правопорядка посягают на сами основы мирного сосуществования человечества.

Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления с использованием условий военного положения. Смягчающих обстоятельств суд не нашел, поскольку подсудимый длительное время не признавал вину во время следствия.

Вердикт суда:

Признать подсудимого виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный этой частью статьи).

Взыскать с осужденного в пользу государства 30 310 гривен за проведение судебных портретных и лингвистических экспертиз.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу решили не избирать, поэтому срок наказания начнет исчисляться с момента реального помещения мужчины в учреждение исполнения наказаний.

