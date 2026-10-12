В Украине строго наказали женщину за препятствование мобилизации

В Украине осудили женщину за российскую пропаганду / © Unsplash

Реклама

В Украинек 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества была приговорена женщина, которая по заказу куратора из России вела Telegram-канал, в котором препятствовала мобилизации и распространяла российскую пропаганду.

Об этом говорится в приговоре Березовского районного суда Одесской области.

Реклама

Женщина из Николаева по заказу РФ публиковала сообщения о работе ТЦК

Как установило досудебное расследование СБУ, в начале 2024 года безработная женщина согласилась за деньги вести публичный Telegram-канал «Свободный чат|Николаев Chat».

Реклама

Преступная деятельность велась по двум основным направлениям:

Препятствование деятельности ВСУ: женщина систематически собирала и публиковала информацию о точном времени и местах проведения мобилизационных мероприятий сотрудниками ТЦК и СП. Она обнародовала адреса, марки и номера автомобилей военнослужащих, а также распространяла призывы с инструкциями по уклонению от мобилизации и оказанию сопротивления. Оправдание российской агрессии: через закрытую переписку в Telegram женщина вышла на связь с куратором под псевдонимом «Стас», который оказался представителем государства-агрессора. По его указаниям и за финансовое вознаграждение она готовила и публиковала посты, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, дискредитировала военно-политическое руководство государства и повторяла тезисы вражеской пропаганды.

Оплату за свою работу администратор получала в российских рублях на карту «Сбербанка», принадлежавшую её брату.

Переписка женщины с российским куратором / © Единый государственный реестр судебных решений

Во время обыска в марте 2024 года женщина оказала сопротивление сотрудникам СБУ и пыталась уничтожить свой мобильный телефон, однако правоохранителям удалось изъять и расшифровать устройство, получив неопровержимые доказательства переписки с куратором.

Решение суда

7 октября 2026 года Березовский районный суд Одесской области признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Реклама

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других воинских формирований в особый период;

ч. 3 ст. 436-2 — изготовление и распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно и с использованием средств массовой информации.

Суд постановил:

Назначить наказание по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы. Назначить наказание по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины) определить окончательное наказание — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Взыскать с осужденной в пользу государства 14 009,68 грн за проведение судебных экспертиз.

Новости партнеров

Новости партнеров