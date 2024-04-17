В Украине строят одну из АЭС: ее мощности превысят оккупированную Запорожскую атомную станцию

В Украине стартовал проект по возведению первых в Европе атомных энергоблоков по американской технологии. Их будут строить на Хмельницкой АЭС. Стоимость одного от 5 миллиардов долларов. Всего планируют построить 9 таких по Украине.

Как готовят строительную площадку для первой и что даст это строительство в целом энергосистеме страны – в сюжете корреспондентки ТСН Анна Махно.

Что известно о строительстве Хмельницкой АЭС

"Именно на этом месте через несколько лет мы увидим самую большую атомную электростанцию в Европе. Ее мощности превысят те, которые имеет захваченная россиянами Запорожская, а новые 5 и 6 энергоблоки станут еще и первыми в Европе, возведенными по американской технологии", - говорит Анна Махно.

Это объявляют на площадке атомной станции профильные чиновники и американские партнеры.

"Это сейчас очень кстати, ведь Россия безжалостно атакует и разрушает энергоинфраструктуру Украины. Особенно остро этот вопрос становится и на фоне незаконного захвата Запорожской АЭС и поэтому Украина нуждается в дополнительных энергоблоках", - говорит госпожа посол США Бриджит Бринк.

Бриджит Бринк

"Те мощности, которые мы планируем построить на Хмельницкой АЭС, дадут возможность Украине сделать наибольшее восстановление со времен Второй мировой войны. Это те технологии, которые вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики и это большой геополитический проект общего интереса США и Украины", — говорит министр энергетики Герман Галущенко.

Сколько времени будут строить энергоблоки

Один атомный энергоблок будет стоить от 5 миллиардов долларов, его возведение рассчитано на 5 лет. В Украине же все будет зависеть от хода военных действий. Но страна нуждается в атомной энергетике, говорит министр.

Блоки-близнецы, которые возведут здесь, говорят, уже есть к примеру в Джорджии. Один запустили в прошлом году, другой - запустят на днях.

"Построив эти блоки вы получите чистую энергию доступную по цене. Благодаря проекту будет создано много рабочих мест - во время строительства, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания", - говорит директор WESTINGHOUSE ELEKTRIC COMPANY Патрик Флагман.

Развитие АЭС

Как это поможет вытеснить с рынка Россию

Также это поможет вытеснить с рынка Россию. Как это в частности происходит с топливом для АЭС и хоть это другой проект, но с этой же компанией. Российское заменили на американское. Но топливо теперь, говорят, будут производить и в Украине.

"Производство топлива в Украине по технологии "вистинхаус" и линия, которую мы сейчас создаем, будет другим источником поставок топлива для наших атомных станций в Украине, наше украинское топливо", - говорит и.о. председателя правления АО "НАЭК Энергоатом" Петр Котин.

А вот еще, кроме возведения 5 и 6 энергоблоков, на этой АЭС планируют достроить и 3 и 4, но по усовершенствованному проекту. Строительство новых блоков будет финансировать "Энергоатом", рассчитывают и на донорскую поддержку. А в планах - до 2050 года возвести в Украине 9 атомных энергоблоков по этой технологии.

Развитие Хмельницкой АЭС

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 17 апреля 2024 года | Полный выпуск новостей

Как сообщалось, во время одной из атак российских БПЛА в октябре 2023-го произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Силы ПВО сбили все летевшие воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Читайте также: