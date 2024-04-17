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В Украине строят одну из АЭС: ее мощности превысят оккупированную Запорожскую атомную станцию

В Украине строят одну из АЭС: ее мощности превысят оккупированную Запорожскую атомную станцию

Так выглядит Хмельницкая АЭС после перестройки

В Украине планируется построить 9 дополнительных энергоблоков.

В Украине стартовал проект по возведению первых в Европе атомных энергоблоков по американской технологии. Их будут строить на Хмельницкой АЭС. Стоимость одного от 5 миллиардов долларов. Всего планируют построить 9 таких по Украине.

Как готовят строительную площадку для первой и что даст это строительство в целом энергосистеме страны – в сюжете корреспондентки ТСН Анна Махно.

Что известно о строительстве Хмельницкой АЭС

"Именно на этом месте через несколько лет мы увидим самую большую атомную электростанцию в Европе. Ее мощности превысят те, которые имеет захваченная россиянами Запорожская, а новые 5 и 6 энергоблоки станут еще и первыми в Европе, возведенными по американской технологии", - говорит Анна Махно. 

Это объявляют на площадке атомной станции профильные чиновники и американские партнеры.

"Это сейчас очень кстати, ведь Россия безжалостно атакует и разрушает энергоинфраструктуру Украины. Особенно остро этот вопрос становится и на фоне незаконного захвата Запорожской АЭС и поэтому Украина нуждается в дополнительных энергоблоках", - говорит госпожа посол США Бриджит Бринк. 

Бриджит Бринк / ©
Бриджит Бринк

"Те мощности, которые мы планируем построить на Хмельницкой АЭС, дадут возможность Украине сделать наибольшее восстановление со времен Второй мировой войны. Это те технологии, которые вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики и это большой геополитический проект общего интереса США и Украины", — говорит министр энергетики Герман Галущенко.

Сколько времени будут строить энергоблоки

Один атомный энергоблок будет стоить от 5 миллиардов долларов, его возведение рассчитано на 5 лет. В Украине же все будет зависеть от хода военных действий. Но страна нуждается в атомной энергетике, говорит министр. 

Блоки-близнецы, которые возведут здесь, говорят, уже есть к примеру в Джорджии. Один запустили в прошлом году, другой - запустят на днях.

"Построив эти блоки вы получите чистую энергию доступную по цене. Благодаря проекту будет создано много рабочих мест - во время строительства, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания", - говорит директор WESTINGHOUSE ELEKTRIC COMPANY Патрик Флагман.

Развитие АЭС / ©
Развитие АЭС

Как это поможет вытеснить с рынка Россию

Также это поможет вытеснить с рынка Россию. Как это в частности происходит с топливом для АЭС и хоть это другой проект, но с этой же компанией. Российское заменили на американское. Но топливо теперь, говорят, будут производить и в Украине.

"Производство топлива в Украине по технологии "вистинхаус" и линия, которую мы сейчас создаем, будет другим источником поставок топлива для наших атомных станций в Украине, наше украинское топливо", - говорит и.о. председателя правления АО "НАЭК Энергоатом" Петр Котин. 

А вот еще, кроме возведения 5 и 6 энергоблоков, на этой АЭС планируют достроить и 3 и 4, но по усовершенствованному проекту. Строительство новых блоков будет финансировать "Энергоатом", рассчитывают и на донорскую поддержку. А в планах - до 2050 года возвести в Украине 9 атомных энергоблоков по этой технологии.

Развитие Хмельницкой АЭС / ©
Развитие Хмельницкой АЭС

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Как сообщалось, во время одной из атак российских БПЛА в октябре 2023-го произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Силы ПВО сбили все летевшие воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

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