В Украине студентам предлагают 200 тысяч грн "подъемных" и квартиру: кто может получить и какое условие

Студентам медикам предлагают деньги за работу в некоторых регионах / © Credits

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200 000 гривен за работу в селе или на прифронтовых территориях. Молодым врачам, окончившим интернатуру, предлагают подъемы, если они готовы ехать в сельские общины, или районные больницы, которые расположены в прифронтовых областях. В Украине огромная диспропорция между специалистами в крупных городах на периферии.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Выпускники университетов не хотят работать в провинции

У выпускников медицинского университета имени Богомольца клинический экзамен. Это когда не просто тянешь билет, а решаешь конкретную ситуацию, как на приеме — с жалобами, анализами, только вместо пациента манекен.

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Анна немного нервничает в коридоре перед экзаменом. Она претендует на популярную специализацию в медицине — анестезиолог-реаниматолог. Но дальше Киева будущий врач не готова ехать. Ее однокурсница Назрин тоже имеет амбициозные планы в столице.

И это общая картина среди выпускников-медиков. Среди группы, с которой общалась ТСН только Дарья после обучения готова покинуть столицу.

«Я не планирую оставаться в Киеве, меня пугают обстрелы, я планирую переехать на запад Украины, но к сожалению в Ивано-Франковской области нет той специальности, которую я хочу я выбрала», — говорит она.

Сетевые частные больницы буквально охотятся за способными студентами-медиками, которым готовы давать гранты на обучение и рабочие места. Сельским больницам с ними конкурировать сложно. Из-за этого возникает огромная диспропорция в доступе к медицине в городах и селах. В громадах и на прифронтовых территориях не хватает.

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«Больше всего вакансий получила терапия, потом идут врачи семейники, врачи анестезиологи, психиатры, хирурги и неврологи также, по этим специальностям наибольших вакансий», — говорит начальник управления медицинских кадров, образования и науки Минздрава Украины Сергей Убогов.

Как поощряют студентов-медиков

Чтобы поощрить врачей-интернов правительство приняло решение выплачивать им по 200 тысяч подъемных, если те готовы ехать в сельскую местность, в районные больницы, или на прифронтовые территории в городские учреждения здравоохранения.

Будут ли 200 тысяч выплачивать сразу или частями — механизм в Минздраве еще разрабатывают. Но прежде всего это будет касаться рабочих мест в больницах, где не закрыта четверть вакансий.

Если врач разрывает контракт в течение 3 лет, он должен компенсировать выплату от государства.

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Марьяну Щербий именно этот пункт и смущает. Она заканчивает интернатуру, которую она проходила в больнице поселка Солотвин. Сюда час добираться на общественном транспорте из Ивано-Франковска. Выбрала заведение именно из-за специализации, которую хотела получить.

Теперь Марьяна остается в этой поселковой больнице уже не учиться, работать терапевтом. Но задержится ли она здесь на три года — не знает и пока еще в раздумьях, готова ли взять 200 тысяч гривен от государства.

Что говорят в больницах в регионах

Больница на Киевщине в Иванковской общине около 40 дней была в оккупации в начале вторжения. Это приграничная территория с Чернобыльской зоной, а дальше Беларусь. Больница обслуживает более 80 сел и остро нуждается во врачах.

Здесь надеются, что 200 тысяч гривен от государства будет стимулом для молодых медиков и в дополнение к этой выплате готовы предложить еще и жилье — после оккупации на территории больницы за счет швейцарского мецената здесь возведен 4-квартирный дом.

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Жилье здесь готовы предоставить молодому врачу если он сам, или двухкомнатную квартиру, если на работу приедет медик с семьей.

«Как раз ищем четвертого невропатолога, чтобы подписали договор о предоставлении услуги по инсультному пакету», — говорят в больнице.

Главный врач этого заведения говорит, о еще одной проблеме, которая возникает если нет профильного врача, соответствующие медицинские пакеты Национальная служба здоровья не финансирует. Так, например, здесь после оккупации, под угрозой существования здесь было хирургическое отделение. И пришлось срочно искать специалистов.

Ирина Вашесть — хирург. Она родом из Сумщины — 20 километров до границы. И возможность получить жилье была весомой причиной переехать в Иванков.

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После деоккупации сюда приехали еще два врача — невропатолог со своей семьей — они родом из Бердянска и врач-инфекционист из Курахово. Но рук все равно не хватает.

Сработает ли этот стимул для врачей, окончивших интернатуру, будет понятно в течение этого года. В Министерстве здравоохранения по крайней мере рассчитывают на сотню молодых врачей, которые согласятся ехать в сельскую местность или города, находящиеся на прифронтовых территория. Это предложение действительно пока в стране действует военное положение.

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