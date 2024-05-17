В Украине студенты будут учиться, как в "американских фильмах": что известно о новой образовательной реформе

В Министерстве образования обещают, что украинские студенты будут учиться как в американских фильмах. На этой неделе президент подписал закон об индивидуальных образовательных траекториях.

В нем, в частности, говорится, что абитуриент может сначала выбрать отрасль. А уже потом определяться со специальностью. А еще - студент имеет право регулировать сроки своего обучения и получать степень бакалавра быстрее или дольше.

Смогут ли рассчитывать на эти новации уже нынешние абитуриенты - в материале корреспондента ТСН Инны Боднар.

Виктория - студентка второго курса, а заодно социальный работник по вопросам интеграции и доступа к образованию. На рабочем столе многочисленные учебники по украинскому и уже раритетный экземпляр.

"ВНО 2022 - это то. Что не произошло", - говорит она.

Когда она заканчивала школу, началось широкомасштабное вторжение. Она была за границей, потом вернулась. А потом вместо традиционного ВНО, сдавала непонятный тогда никому НМТ.

"Я сдала украинский на 200", - говорит она.

Теперь она преподает украинский тем, кто ищет защиты в Украине и внутренне перемещенным лицам. Украинцев, которые бросились учить украинский - среди ее учеников сейчас больше всего.

Свою работу Виктория совмещает с обучением. Оно у нее дистанционное и, когда что-то очень важное, то на работе ей позволяют уединиться.

Чтобы студенты меньше пропускали занятия, потому что сами бы выстраивали свою учебную программу - для этого и разработали новый закон. Он так и называется "Об индивидуальных образовательных траекториях".

"Будет, как в американских фильмах. Один раз студент с одной группой, потому что ему интересен этот предмет, другой предмет он будет с другой группой. И это правильно. Мы должны отойти от советского наследия, где группа проходила университет, потому что нам важнее всего готовить не группу, а, простите, специалиста и человека", - говорит заместитель министра образования Михаил Винницкий.

МОН

Все нововведения, объясняет заместитель министра образования, расширяют возможности, как для высших учебных заведений, так и для студентов. В частности, они могут поступать не на конкретную специальность, а на образовательную отрасль. В законе это называется междисциплинарные образовательные программы. Например, абитуриент выбирает социальные науки. А потом, уже студентом, на курсе втором, определяется кем, точно стать: социологом, психологом или политологом.

Как в Украине будет проходить обучение

Кроме блока обязательных дисциплин, студент сможет набирать себе курсы, которые хочет посетить. К примеру, можно учиться на политолога, а пойти прослушать курс по уголовному праву. А еще студентам разрешено менять свою нагрузку, а значит и продолжительность обучения. Степень бакалавра вместо 4 лет можно получить быстрее - за три года, или дольше - за 6 лет.

Могут ли нынешние абитуриенты рассчитывать на новации? Прокомментировать это согласились в Киево-Могилянской академии. Нормы закона носят рекомендательный характер. Здесь к этим рекомендациям, говорят, точно прислушиваются. И нынешние абитуриенты могут рассчитывать, что будут иметь право на выборочные курсы, потому что это здесь и так практикуют.

Урегулировать следует и возможность студентов учиться дольше или быстрее. Здесь надо просчитать, как оплачивать обучение. Не за год, а за освоенный объем знаний. Поразмышлять над этим - еще есть время. Подписанный закон вступает в силу через три месяца, то есть в августе. В университете абитуриентам рекомендуют сейчас максимально сконцентрироваться на УМТ, который стартовал на этой неделе. В министерстве же обещают максимально способствовать тому, чтобы высшие учебные заведения, те что по правый берег Днепра, максимально вывели студентов на очное обучение.

Обучение в Украине

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