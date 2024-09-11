В Украине суд принял революционное решение по делу, когда женщина во время самозащиты убила обидчика

В Днепре оправдали женщину, обвиняемую в убийстве сожителя.

Решение суда адвокаты уже назвали «революционным». Мол, обычно при таких обстоятельствах женщин в Украине бросают за решетку.

Эта история всколыхнула страну еще в 2021 году. Марину Полях задержали после того, как ее сожитель умер от ножевого ранения в грудь. Ей грозило до 15 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

"Суд постановил: Полях Марину Николаевну признать невиновной в предъявленном обвинении. Поскольку не доказано, что в деянии обвиняемой есть состав уголовного преступления", - говорится в приговоре суда.

Жертва садиста, заложница равнодушия правоохранителей или безжалостная убийца - каждая из сторон дела доказывала свое.

Что взяла нож в руки женщина не отрицала. И говорит: другого выбора просто не было. Ведь два года жила в настоящем аду с угрозами, избиениями и давлением.

Дом Марины Полях

"Ты живешь со страхом. Просыпаешься утром и не знаешь, проживешь ты сегодня до вечера или нет. Это очень страшно! Когда ты боишься за свою жизнь и за своего ребенка", - вспоминает Марина.

О том, что любимый трижды судим, в том числе и за убийство, Марина узнала уже после того как он поселился с ней, ее дочерью и немощной бабушкой. Ее слова о постоянных побоях соседи подтверждают.

"Неоднократно ее видели в синяках. Он стоял, ее просто здесь бил. Вызвали полицию - его забрали. Через два часа он уже был на месте", - говорит соседка женщины.

Обращений в полицию было 38, а наказали домашнего тирана только раз - штрафом в 51 гривну. Большинство протоколов суд не рассмотрел, потому что обидчик на заседание не являлся. В день трагедии мужчина снова был пьян и издевался над Мариной.

"Он перекрыл мне выход из дома, начал хватать за капюшон кофты. Я пыталась его остановить, уговорить, но он меня не слушал. У меня не было другого выхода. Я была вынуждена взять этот нож в руки. Рядом находился мой ребенок", - объясняет Марина.

Марина Полях

На нож мужчина наткнулся, утверждала Марина. А вот правоохранители заявляли это умышленное убийство.

"Первое, что важно, - нет ни одного телесного повреждения. И на воспроизведении обстановки она не показывает, что он каким-то образом или ногой, или рукой наносил телесные", - говорит прокурор Левобережной окружной прокуратуры Иванна Стрелец.

Ее история тронула многих, поддержать Марину в областную прокуратуру выходила толпа неравнодушных. Адвокат доказывала - женщина защищалась.

"В судебной практике, в судебной доктрине в Украине очень мало прецедентов применения именно самообороны. То есть эта статья - она у нас всегда была такая, которая не применяются. То есть знаете - как мертвая статья", - говорит Юлия Сегеда, адвокат.

Зато отец погибшего требовал отправить Марину в тюрьму, еще и взыскать моральный и материальный ущерб. Однако суд принял решение в пользу женщины.

Марина Полях

"Несмотря на то, что человек делал, все же я считаю, что он не заслуживал смерти", — говорит Марина.

Этот приговор должен повлиять на судьбу страдающих от насилия женщин и в целом на судебную практику определенная ее адвокат. Если приговор не будет обжалован в течение месяца, Марина Полях будет окончательно оправдана и будет работать по новой профессии — тренеру в группе поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Полиция игнорировала ее десятки раз! В Днепре оправдали женщину, убившую сожителя

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