В Украине суд впервые оправдал российского оккупанта: судья объяснил причины

Судья объяснил, почему оправдал российского оккупанта

Суд в Бородянке Киевской области оправдал российского военного, которого обвиняли в грабеже частного дома во время оккупации Киевской области в марте 2022 года. Это первый оправдательный приговор оккупанту, вынесенный украинским судом, что вызвало большое возмущение.

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак исследовал, имел ли судья другой выбор и как далеко готова идти Украина в фиксации военных преступлений.

Потерпевшие не сдаются: «За это надо ответить!»

Для харьковчанина Олега Заблоцкого жизнь изменилась навсегда, когда российский дрон весной 2022 года попал в его частный дом. Жена Тамара погибла на месте.

Сейчас зарегистрировано более 194 тысяч военных преступлений РФ. Расследуются те дела, где есть больше всего шансов собрать доказательную базу. Большинство производств — заочные, но в Офисе генпрокурора убеждают, что действуют согласно международному праву. Они даже пытаются писать обвиняемым в соцсети, чтобы сообщить о подозрении.

«Некоторые были прочитаны. В некоторых аспектах помощники выходили на нас и говорили, что мы обязательно передадим такое. В некоторых сообщенных о подозрении они, скажем так, говорили, куда мы можем засунуть это подозрение. Но мы понимали это как юристы, что это значит, что лицо ознакомилось с его содержанием», — рассказал представитель Офиса генпрокурора.

Оправдательный приговор: недостаток доказательств

Бородянский районный суд оправдал «росгвардейца», которого обвиняли в ограблении дома в Бучанском районе и отправке похищенного посылкой из Беларуси домой.

Судья Геннадий Стасенко, который вынес приговор, согласился объяснить это решение:

«Для меня это впервые… Хочу не оправдаться, а объяснить особенности этой категории дел».

Судья отметил, что суд не ставил под сомнение факт ограбления гражданского жилья и участие в этом подразделения Росгвардии. Однако для обвинительного приговора не хватало «неопровержимых доказательств»:

«Того обстоятельства, что именно это лицо заходило в именно этот дом, или что хотя бы оно было возле этого дома, хотя бы на этой улице, — не установлено и суду не предоставлено», — пояснил судья Стасенко.

Качество следствия важнее эмоций

Судья отметил, что до этого Бородянский суд вынес обвинительные приговоры в отношении четырех российских военных преступников, а в целом по Украине — 211 таких приговоров.

Правозащитница Анна Рассамахина призывает не поддаваться эмоциям:

«Не надо быть на эмоциях, надо понимать, что этот приговор никоим образом не оспаривает масштабов преступлений, совершенных россиянами, не оправдывает их. Здесь речь идет о качестве проведенного следствия, и что судьи должны выносить обвинительный приговор только, если вина полностью доказана».

В Офисе генпрокурора осознают огромную нагрузку, но отмечают, что не фиксировать преступления Украина не имеет права:

«Мы не хотим, чтобы ни одно преступление осталось без ответственности за него. Мы не хотим, чтобы другие страны стали тихой гаванью для российских военных преступников».

Несмотря на потерю жены и дома, харьковчанин Олег Заблоцкий готов «ходить на суды, свидетельствовать и добиваться наказания» для всех причастных — «начиная от пропагандистов и заканчивая военным командование РФ».

Юристы напоминают, что военные преступления не имеют срока давности: «Правосудие, оно умеет ждать».

