В Украине свирепствует эпидемия опасной болезни: какие симптомы

Медики предупреждают об эпидемии туберкулеза. Они рассказали, как распознать заболевание.

24 марта мир отмечает день борьбы с туберкулезом. Ровно 30 лет назад в Украине объявили эпидемию туберкулеза. Тогда мы были среди лидеров по распространению бактерии в мире. Но об окончании эпидемии так и не сообщили.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Скопление людей, проживание в тесных условиях, сырость, темнота, постоянный стресс и непонимание своего ближайшего будущего. Все это - благоприятный климат для микобактерии туберкулеза. Она поражает каждого 4 человека в мире, отчитывается ВОЗ.

Туберкулез поражает каждого четвертого человека в мире

Как распознать туберкулез

О последней эпидемии туберкулеза в Украине объявили еще тридцать лет назад, в 1995. Тогда зловещий диагноз имели более полумиллиона человек. Среди официальных причин: социально-экономический кризис, несбалансированное питание и даже недоедание, загрязненная окружающая среда и радиация после аварии на Чернобыльской АЭС.

Ученая Юлия Сенько делится: во время войны пациентов становится больше. И гражданских, и военных.

"Эпидемия до сих пор продолжается, мы ее не преодолели", - говорит ученый.

В прошлом году туберкулезом в Украине заболели 18 тысяч человек. Только в этих стенах ежемесячно с туберкулезом борются до трехсот пациентов.

"По показателям Украина занимает более лидирующие позиции в плане резистентных форм туберкулеза. Когда одни лекарства не подходят, тогда надо назначать другие схемы", - говорит Юлия Сенько.

Юлия Сенько.

Кто в риске заболеть туберкулезом

Кроме людей с ослабленным иммунитетом, которые имеют хронические заболевания, есть еще несколько зон риска, объясняют в Центре общественного здоровья.

"Это могут быть люди, которые курят, которые злоупотребляют алкоголем, которые употребляют наркотические средства. Которые, например, не имеют места жительства или находятся за чертой бедности, или проживают в определенных скученных таких условиях, например, внутреннее помещение лица, проживающие в местах компактного проживания", - говорит медик.

Именно эти люди должны проходить обследование на туберкулез ежегодно.

"Это делается очень просто. Надо обратиться к семейному врачу", - говорит заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Государственного учреждения „Центр общественного здоровья“ Яна Терлеева.

Симптомы туберкулеза

Если же вы не в группе риска, но чувствуете боль в груди, затрудненное дыхание, постоянную слабость, быструю и беспричинную потерю веса, потливость ночью и повышенную температуру в течение недели - это уже симптомы болезни.

"И если человек кашляет минимум более двух недель, то обязательно направление на обследование мокроты для того, чтобы там обнаружить, или, надеюсь, не обнаружить возбудитель микобактерии туберкулеза", - говорит Яна Терлеева.

Ирина признаки чахотки заметила еще прошлым летом. В течение месяцев жила с температурой 37. Дома, на Николаевщине, женщине сначала диагностировали ОРВИ.

"Но шла температура, и у меня начали болеть легкие, кашля как бы такого не было, но боль была", - говорит Ирина.

После рентгена Ирину направили в Киев. Болезнь уже прогрессировала, как и у ее соседки по палате - Надежды. В свои 70 медработница из Донецкой области от туберкулеза спасается во второй раз.

"В 2015 году мне впервые поставили этот диагноз", - говорит Надежда.

Вспоминает, ослабла из-за хронического стресса после начала боевых действий.

"Я не могла уехать из города Славянска, когда все люди выезжали, и город был совсем пустым. У меня была мама лежачая", - говорит она.

Тогда болезнь залечила. И с началом полномасштабной - из Славянска выбралась во Львов. Но через год вернулась из-за гибели сына.

"В дом, где он жил, попала российская ракета. В тот день погибло 11 человек", - вспоминает женщина.

После этого удара, Надежда решает остаться в Славянске, под обстрелами, лишь бы только рядом с могилой сына.

"Чем хуже состояние ментального здоровья, тем больше риск заболеть туберкулезом. Потому что инфицированность среди населения достаточно высока. И микобактерия есть почти у всех людей", — говорит ученая.

Как лечат заболевание

Болезнь выглядит как белые, едва заметные пятнышки, рассеиваются и приживается в организме.

Заведующая лабораторией Наталья объясняет, что микробактерии растут именно при температуре 37 градусов. Поэтому в специальных машинах - на сухом материале, например в зеленоватых пробирках и жидком, в прозрачных жидкостях, микобактерии выращивают в течение нескольких недель.

"А потом ее исследуем. К каким препаратам она имеет устойчивость. И дальше эти результаты попадают в руки нашим клиницистам. И у них уже есть картина по которой они могут назначить схему лечения", - говорит медик.

За счет этого сложные формы туберкулеза все же удается вылечить. После реформирования медицинской системы, пациенты с туберкулезом таки могут лечиться дома и отчитываться врачу о приеме препаратов по видеосвязи. После внедрения более точных и быстрых методов диагностики, использования искусственного интеллекта и доступности всех необходимых препаратов в Украине - врачам все же удалось вылечивать более 90% больных с тяжелой формой туберкулеза.

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