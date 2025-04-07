В Украине свирепствует ненастье: где выпал снег и когда вернется тепло

В апреле в Украине выпал снег / © ТСН

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В западных областях Украины из-за похолодания пришлось снова запустить тепло. На Волыни в этот день впервые за почти полвека зафиксировали три градуса мороза. В Ровно, Луцке, Тернополе, Черновцах, Житомире уже подали тепло в медицинские учреждения, детские сады и школы. В заведениях, где это по разным причинам сделать не удалось, дети будут несколько дней учиться дистанционно. По словам синоптиков, непогода будет бушевать также в следующие дни. Из-за налипания мокрого снега кое-где пришлось выводить на дороги даже снегоуборочную технику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Карпатском высокогорье на горе Поп Иван выпало до 30 см снега. Спасатели говорят, что для апреля такая погода здесь — не редкость. Впрочем, предупреждают об опасности.

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«В горах -7, ветер шквальный, просим вас учитывать это и предостерегаем вас от похода в высокогорье в ближайшее время», — говорит горный спасатель Валерий Скичко.

Закарпатье

Однако без туристов, игнорирующих все предупреждения, традиционно не обошлось. Спасателям пришлось искать двух 17-летних киевлян. Парни мечтали полюбоваться крокусами, весенними видами озера Несамовитое и вершинами Черногорского хребта. При этом оказались среди полуметровых сугробов.

«Хорошо, что ребята не медлили, определили свою локацию с помощью точки спасения RA-037 и обратились к спасателям. Поэтому состояние здоровья ребят удовлетворительное, и медицинская помощь не понадобилась», — говорит спикер ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Тернополь

Кому переживание, а кому — смех. В Тернополе футболистам пришлось гонять мяч по заснеженному полю. То ли на команду киевлян так непогода повлияла, то ли хозяев тепло родных стен подбодрило, но тернополяне соперников просто разгромили — счет 5-0.

Прикарпатье

Непогода на запад Украины пришла на выходных. В горных районах снег буквально засыпал села.

Дорожные службы вывели на дороги снегоуборочную технику. Ведь трассы и перевалы замело и покрыло гололедом.

Непогода в Украине / © ТСН

Ровенщина

В Ровенской области температура резко упала с 20 тепла до 5 мороза. Водителей, успевших переобуться на летнюю резину, полиция просит воздержаться от поездок.

Львов

А во Львове из-за такого апреля — деревопад. Большие ветки попадали прямо на припаркованные автомобили. Люди не пострадали. Коммунальщики все быстро убирали, но более тысячи дворников в городе до сих пор на усиленном дежурстве — расчищают снег. На дорогах работают около 40 единиц техники — пескоразбрасыватели, тракторы и погрузчики. Жителей просят быть осторожными, особенно на опасной из-за мокрого снега мостовой.

Дата публикации 13:31, 07.04.25 Количество просмотров 10 Непогода накрыла Украину! Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении!

Волынь

Засыпало и Волынь. Снег покрыл фруктовые деревья, которые уже начали цвести. Люди жалуются — хоть высадили еще немного, но первые овощи могут не пережить внезапного возвращения зимы.

«Цветы зацвели. Все снегом прибило к земле. Хорошо, что не успели ничего посадить теплолюбивого. Вон салат посеяли, но земля холодная — не сходит. Уже зацвели абрикосы. Если мороз будет одну ночь, то не повредит… надеемся», — говорит жительница Луцка Галина Нипрук.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны — зима с заморозками, гололедицей и снегом вернулась почти на всю неделю.

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