В Украине лютует смертельная инфекционная болезнь: как уберечься

В Украине вспышка кори

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В Украине случилась вспышка кори. Это одно из самых заразных заболеваний известных в мире. 9 из 10 непривитых детей инфицируются при контакте. Лекарства против кори не существует. Единственный надежный метод профилактики заболевания — прививки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Если взять начало этого года и сравнить с таким же период прошлого года, то количество больных корью увеличилось в 20 раз. Среди антилидеров — Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская области.

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Каждая вспышка кори связана со снижением уровня вакцинации. Какой он сейчас? Посчитать почти невозможно — из-за того, что около миллиона украинских детей находятся за рубежом. Также постоянная миграция внутри страны из-за войны не дает утверждать, что та статистика, которая есть — корректная, говорит глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

«Первой дозой вакцины против кори привиты 91% это меньше чем 95%, а это очень заразная инфекция. А если посмотреть на вторую дозу, которую мы вводим в 6 лет, по итогам 24 года у нас уровень охвата 83%», — говорит Федор Лапий.

В Украине вспышка кори / © ТСН

По календарю прививок у ребенка должна быть вакцинация КПК в 1 год, так в 6 лет. Если хотя бы одна была пропущена, ее надо восстановить в любом возрасте. Индивидуальный календарь должен составить ваш семейный врач. Если ребенок контактировал с больным, прививки надо сделать немедленно. Глава центра общественного здоровья убеждает — ни в одном регионе нет дефицита инъекций.

Корь — одна из самых заразных инфекционных болезней. 9 из 10 невакцинированных заболеют при контакте. От этой болезни до сих пор нет лечения. Большая часть детей может иметь сыпь по всему телу и температуру в течение недели. Однако корь опасна именно своими осложнениями.

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«Корь очень часто осложняется отитами, воспалением среднего уха, пневмонией и это основная причина смертей и корь осложняется энцефалитами — 1 на 1000 детей», — говорит медик.

Последние масштабная вспышка года в Украине была в 2017-2019 годах. Тогда заболело более 110 тысяч человек. Умерли 16 взрослых и 25 детей, которые не были вакцинированы. При этом две дозы вакцины КПК могут защитить вашего ребенка от вспышки кори, которая разгорается в Украине.

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