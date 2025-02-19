В Украине свирепствуют грипп и COVID-19: в большинстве областей введен карантин

В Украине свирепствует грипп и COVID-19. В 16 областях вводятся ограничения. Более того, врачи прогнозируют, что до апреля в Украине вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. Все детали – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Грипп и ковид "бушуют" в Украине

В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 вводят противоэпидемические мероприятия. В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что в отдельных регионах могут применять "локальный карантин".

"В регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять "локальный карантин". В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мерах — чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны. По прогнозам Минздрава, до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

Половина всех случаев госпитализации из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19 приходится на детей. По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, начиная с февраля наблюдается постепенное повышение заболеваемости гриппом.

"Пиковые показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями – в середине февраля с постепенным убыванием вплоть до апреля 2025 года. Затем мы прогнозируем все же превалирование ковида, и по предварительным прогнозам, в течение летнего периода будет циркулировать Омикрон", – пояснил Кузин.

Согласно данным, которые привел главный госсанврач, за неделю в среднем госпитализируют из-за осложнений около 3 тысяч пациентов. Преимущественно это те, у кого сопутствующие неинфекционные заболевания. Потребность в кислородной поддержке таких пациентов сейчас незначительна, успокоил Кузин.

Он напомнил, что с начала эпидсезона количество случаев заболевания COVID-19 составило 15,5 тыс. Зафиксировано 66 летальных исходов, и преимущественно это люди, которые не были вакцинированы или испытывали тяжелые сопутствующие заболевания.

Вакцинироваться против гриппа можно вне зависимости от этапа эпидсезона, подчеркнул Кузин. Всего с начала эпидсезона – с 30 сентября 2024 года по 12 января 2025 года – в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 713 037 человек.

На прошлой неделе (10–16 февраля) в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 206 653 человека, из них 60% — дети. В больницы с осложнениями госпитализированы 2 130 взрослых и 3 276 детей.

Вирусы свирепствуют

В разных регионах Украины продолжают фиксировать увеличение количества заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19. В связи с этим, учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные мероприятия. В Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и других областях школьников переводят на дистанционное обучение.

На официальном портале КГГА сообщили, что за неделю в столице зарегистрировано 15 225 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей. Также COVID-19 заболели 27 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 4 взрослых. В отделении реанимации и интенсивной терапии больные COVID-19 не находились.

Следует напомнить, что грипп – это высокоинфекционное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но является гораздо более опасным заболеванием. При появлении первых симптомов гриппа необходимо обязательно обращаться к врачу, так как самолечение может нанести вред вашему здоровью. Однако отмечается, что болезнь может проходить и не по классическому сценарию.

Как отличить коронавирус от гриппа

Грипп и коронавирус несколько схожи, но их можно различить уже по первым симптомам. Как определить, какая именно из инфекций вас уложила в постель, рассказали в Центре общественного здоровья.

"Грипп имеет меньший инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) чем коронавирусная инфекция. Инкубационный период во время заражения коронавирусом достигает 5-14 дней, гриппа – до трех дней, чаще всего 1-2 дня. Интервал между заражениями последовательно двух человек для ковид-19 оценивают в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем ковид-19. Предполагается, что инфицированный коронавирусом человек может заразить от двух до трех человек. Это больше по сравнению с гриппом", – рассказали специалисты.

Также читайте Мир может столкнуться с новой пандемией: ученые обнаружили мутацию в вирусе гриппа

В Центре общественного здоровья также отметили, что основное отличие коронавирусной инфекции от простуды и гриппа – потеря обоняния и вкуса. Также часто наблюдается сухой кашель, который носит длительный характер и может сопровождаться болями в груди.

Главные симптомы коронавируса:

лихорадка;

сухой кашель;

одышка;

характерна сильная усталость;

боли в мышцах;

боль в горле;

головные боли;

потеря или нарушение вкуса или запаха.

К более редким симптомам относятся диарея, конъюнктивит, кожная сыпь или изменение цвета пальцев рук и ног.

Чтобы предотвратить заражение гриппом или ковид-19, врачи советуют соблюдать простые правила:

избегать контакта с лицами, имеющими проявление таких болезней;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа и рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

прикрывать нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить

если у человека есть симптомы болезни, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Также читайте Как приготовить натуральное и полезное средство против гриппа

Примечательно, что с января этого года в Украине стремительно растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что ситуация остается прогнозируемой, поскольку эпидемический процесс развивается по классическому сценарию. Однако учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные меры.

Карантин и онлайн обучение

Так, в Киевской области 45 школ переведены на дистанционное обучение. Соответствующее решение принято из-за увеличения случаев ОРВИ и гриппа среди учащихся и педагогов. В общей сложности онлайн-обучение внедрено для 383 классов и четырех детских садов.

Кроме того, школы Переяславской общины переведены на дистанционное обучение до 23 февраля. Ожидается, что уже 24 февраля учащиеся вернутся к очной учебе, но местные власти ситуацию постоянно мониторят.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской области. Там 56 школ также перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а еще в пяти школах введен карантин. Детские сады будут работать в обычном режиме, за исключением дошкольного подразделения филиала №20 Коломыйского лицея №4 им. Сергея Лысенко.

В Кировоградской области 19 школ, училище и колледж перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества учащихся, больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Главный санитарный врач Кировоградщины Надежда Оперчук отметила, что заболеваемость в регионе превысила эпидпорог на 10%.

Во Львовской области также переводят учащихся на дистанционное обучение. С 18 февраля обучение будет проходить онлайн в течение 11 дней. За последнюю неделю зафиксировано более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о высоком уровне заболеваемости. Кроме того, во Львовской области введен "масочный режим" в больницах, ограничено посещение пациентов и запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях.

Школы во Львовской громаде не будут отправлять на карантин. Во Львовском городском совете отметили, что в настоящее время около 18% учеников отсутствуют в школах, из них только 15% отсутствуют из-за заболеваемости.

С 17 февраля школы Полтавы также перешли на дистанционное обучение. Родители школьников уже получают ответные сообщения от учителей. Дистанционку вводят "в связи с ситуацией по безопасности".

На Закарпатье с 18 по 21 февраля временно приостановлено обучение в школах из-за роста количества случаев ОРВИ. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

На Буковине 43 школы также перешли на дистанционное обучение, из них 7 – в Черновцах. В восьми школах отдельные классы учатся онлайн из-за превышения эпидемического порога. Кроме того, 15 детских садов области перешли на дистанционную форму обучения, а 28 учебных заведений закрыто на карантин.

В Виннице с 17 февраля все школы и заведения внешкольного образования переведены на онлайн-обучение из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Одессе 17 февраля закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского городского совета.

На Днепропетровщине из-за превышения эпидпорога более двух тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

На Волыни также было зафиксировано превышение эпидемического порога на 41%. Более 20 учебных заведений области перевели на дистанционное обучение. Также онлайн учатся полсотни классов в Луцком и Луцком районе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! КАРАНТИН в 16 областях Украины! ВИРУС АТАКУЕТ ВСЕХ!

Читайте также: