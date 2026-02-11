В Украине свирепствуют грипп и коронавирус: почему это опасно и какие симптомы заболевания

В Украине свирепствуют грипп и коронавирус

Украина входит в пик эпидемического сезона. Только за прошедшую неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели более 160 тысяч граждан, из которых 80 тысяч — дети. Уровень заболеваемости вырос на 13% по сравнению с предыдущим периодом. Ситуацию осложняют перебои с отоплением в помещениях и агрессивность вируса типа

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Где худшая ситуация

Рост количества больных фиксируют в Волынской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Однако самые тревожные показатели в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях — там уже наблюдают среднее превышение эпидемического порога.

Коварный грипп типа «А»: основные симптомы

В текущем сезоне превалирует грипп типа «А». Врачи предостерегают: его главная особенность — это стремительное и «агрессивное» начало.

Характерные признаки гриппа типа А:

Внезапный подъем температуры тела до 39-40°C.

Сильная ломота в теле и мышечная боль.

Экстремальная слабость (пациенты часто не могут даже встать с постели).

Отсутствие насморка на начальном этапе (появляется позже).

Из-за того, что многие украинцы сталкиваются с проблемами отопления в домах, организм становится более уязвимым к вирусам, что ведет к серьезным осложнениям. Самые частые из них — отиты и пневмонии.

Госпитализации и статистика

Из-за тяжелого течения болезней в медицинские учреждения госпитализировали 5,5 тысячи пациентов. Статистика по детям особенно тревожная: трое из пяти госпитализированных — несовершеннолетние (всего более 3 тысяч детей за неделю).

Всего с начала эпидсезона ОРВИ уже переболели более 2 миллионов 200 тысяч украинцев.

