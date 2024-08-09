В Украине сжигали автомобили военных: в СБУ сделали важное заявление

Молодежь и люди с зависимостями или безработные — именно на эти уязвимые к влиянию категории охотятся вражеские спецслужбы.

Правоохранители задержали поджигателей, которые за деньги от российских кураторов поджигали военные машины, релейные шкафы на железной дороге, здания ТЦК. Только за последнее время задержали около сотни предателей.

Кто эти люди и как профессиональные манипуляторы привлекают их к преступлениям – в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Что рассказывают задержанные поджигатели авто

40-летний мужчина поджег три релейных шкафа, регулирующих движение на путях. Заработал 9 тысяч гривен и в перспективе пожизненное заключение. Его российские вербовщики нашли в телеграмм-канале по поиску работы.

"Я искал работу курьером в пиццерию. Там так в объявлении, в принципе, и было: нужен курьер. Я написал, мне ответили", — говорит мужчина.

Подозреваемый в поджоге авто военных

И его история не уникальна. И еще один мужчина тоже соблазнился легкими деньгами. Более того – втянул в преступление сожительницу. Она теперь тоже под арестом ждет суд. И плачет о ребенке, которого много лет не будет видеть.

Как оккупанты подыскивают своих агентов

"Фигуранты искали легкие деньги. Из-за диверсий на железнодорожных станциях и узловых маршрутах рашисты пытались сорвать поставки тяжелого вооружения и боеприпасов сил обороны на передовую", — говорит спикер СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

Анна Шевчук.

Молодежь и люди с зависимостями или безработные - именно на эти уязвимые к воздействию категории охотятся вражеские спецслужбы. Сделав одну диверсию эти люди попадают на крючок ФСБ или ГРУ. И дальше - выполняют задания под давлением шантажа.

"Уже не один задержанный поджигатель жаловался следователям СБУ, что заказчик обманул, то есть после первого преступления платят меньше, чем обещали. Были даже случаи, когда российский заказчик угрожал исполнителю, что сдаст его в СБУ, если тот не выполнит новое задание", - говорит представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Артём Дехтяренко.

Вербуют не только с территории страны-оккупанта, говорят оперативники СБУ. Недавно они задержали в Одессе диверсанта, приехавшего в город за 2 недели до полномасштабного вторжения.

"Помимо поджогов этот "законсервированный агент" российской спецслужбы выполнял задачи по корректировке огня", — говорит оперативник СБУ.

Сейчас он в СИЗО, ему грозит пожизненное. Оправдывается, что он не мог действовать иначе из-за родственников в России.

Зачем оккупанты платят за сожженные авто ВСУ

Поджогами и диверсиями, говорят в СБУ, враг пытается создать картинку - уныния в тылу в Украине и иллюзию движения сопротивления. Именно для этого от каждого агента ФСБ требует прежде всего фото и видеосъемку.

"СБУ четко прослеживает, как публикуя видео возгораний рашисты раскручивают нарратив, что поджоги осуществляются не за деньги российских спецслужб, а якобы являются инициативой несуществующих партизанских или подпольных пророссийских движений в Украине", - говорит представитель СБУ.

Впрочем, подыскивать диверсантов врагу становится все труднее, говорят правоохранители. Ведь люди видят задержание агентов и боятся наказания. Сейчас арестованных поджигателей по разным городам Украины - почти сотня. Среди них немало подростков.

СБУ задержала всех поджигателей

"Важно отметить, что все лица, которые поджигали автомобили военнослужащих, установлены и задержаны СБУ и Нацполицией. Подчеркиваю, абсолютно все. Поджигатели хотели заработать денег, но заработают себе только тюремные сроки. Нет ни одного случая, где бы мы не нашли исполнителя, поэтому наказание за эти преступления является неотвратимым", - говорит представитель СБУ.

Большинство задержанных подростков считают, что за поджоги им грозит только админпротокол, но на самом деле эти преступления квалифицируются как тяжкие и ответственность за них наступает с 14 лет. Поэтому это годы тюрьмы или даже пожизненное заключение.

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