В Украине тестируют уникальное оружие для фронта

Наземные роботизированные комплексы

На одном из полигонов украинские военные вместе с производителями тестируют ударные наземные комплексы — чтобы выяснить, готовы ли они к реальному бою.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Болотистая местность, холмы и окопы — именно такие испытания проходят наземные роботизированные комплексы. Пятнадцать украинских производителей привезли сюда свои разработки, чтобы показать, на что способны их машины.

«Наша компания представляет ударные средства, разведывательно-ударные роботизированные комплексы, предназначенные для поражения живой силы противника, предназначенные для поражения наземной техники, на них установлены боевые модули», — говорит директор компании Юрий Порицкий.

Маршрут — восемь километров. Задача — доехать, занять позицию и отработать по мишеням.

«Наша задача указать производителям на те ошибки, которые есть в средствах, чтобы они сами их почувствовали, сами увидели и думали самостоятельно над тем, как их менять, как их модернизировать. То есть поставить их на место операторов и дать им возможность самим это почувствовать», — говорит командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 штурмовой бригады «Макар».

Алексей Руднев представляет свое детище — НРК «Танчик». Здесь гусеничная платформа с турелью под пулемет. На фронте этот комплекс уже применяют около 30 бригад.

Краш-тест инициировала Третья штурмовая бригада, которая первой сформировала подразделение ударных НРК. Насколько эффективно эти машины будут работать рядом с пехотой — зависит от их проходимости, прочности и выносливости.

«Например, в июне рота, которая у нас еще является соорганизатором. Они в июне смогли взять позицию только используя ударные НРК, только НРК-камикадзе. Без вообще применения людей», — говорит соорганизатор мероприятия Виктория.

На полигоне производители получают реальную оценку — что работает, а что нужно переделать. Ведь если механика подводит — миссия под угрозой.

В отличие от логистических или эвакуационных систем, которые уже давно используются, ударные наземные комплексы — новое направление для украинских производителей. Они еще проходят активную разработку и проверку на поле боя. Но уже — говорят бойцы берегут немало человеческих жизней.

