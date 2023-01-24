В Украине три зоны напряжения: эксперт предположил, откуда будет наступать Россия

Россия уже потеряла время для того, чтобы совершить наступление с территории Беларуси на север Украины.

Российские войска в рамках нового наступления могут осуществить его на Донетчине, Луганщине и на Запорожье, однако для Киева угрозы на ближайшие полгода нет.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что, несмотря на подготовку к новому наступлению со стороны РФ, он не будет таким масштабным, как 24 февраля 2022 года.

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"То, что сказал Данилов, что наступление будет, у меня в этом нет сомнений. Россия делает все и у нее, по логике действующего режима, другого выбора нет как совершать наступательные действия. Потому что они не отказались от стратегической задачи – уничтожение Украины как государства. Поэтому Россия будет наращивать ударные группировки. Но надо понимать, что Россия к такой войне не готовилась и уже поздно без перерыва, без остановки боевых действий говорить о какой-то серьезной эскалации масштабом, которая была по состоянию на утро 24 февраля", — пояснил военный эксперт.

Угроза для Киева

"Несмотря на то, что на сегодняшний день с учетом реального положения дел, расчетных показателей накопления ресурсов, нельзя говорить, что есть прямая угроза Киеву в ближайшее время. Речь идет о минимум полугода", — оценивает Грабский.

Донбасс

"Но вместе с тем противник имеет еще достаточно ресурсов, чтобы создать определенные трудности и попытаться провести хоть какую-то наступательную операцию. В этой связи, по моему мнению, чрезвычайно угрожающим выглядит направление от Старобельска на Сватово. Но куда их понесет – сказать очень тяжело", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на бешеные потери, Россия не намерена ослаблять свое давление на Донбассе.

"Речь идет о том, что они пылают желанием выйти на границы Донецкой области до 24 февраля. Выйдет ли это у них? Нет. Потому что они уже очень-очень отстают от графиков. Насколько хватит противника – сказать очень тяжело", – рассказал Грабский.

Запорожье

"Ну, и третье направление, которое меня немного беспокоит, это Запорожское направление, где противник в последние дни демонстрировал определенную активность. Здесь должно быть замечание о том, что мы так же не являемся такими просто наблюдателями происходящего, а мы постоянно влияем на противника на южном направлении, физически не позволяя ему развернуть в достаточном количестве и качестве ударные подразделения для осуществления наступления", – сообщил военный эксперт.

Он отметил, что оккупанты на сегодняшний день рассматривают Запорожское направление как отвлекающее, и где они хотят создать мощную оборону, чтобы не дать прорваться ВСУ в направлении на Мелитополь.

"А в более расширенном варианте они, безусловно, мечтают продвинуться вплоть до Запорожья, преследуя цель перейти на правый берег", — отметил Грабский.

"Таким образом, складывается такая картинка, по которой у нас есть три зоны напряжения: это Луганщина, Донетчина и южное направление, в частности я бы сконцентрировался на Запорожской области", — обобщил эксперт.

Он добавил, что для наступления с территории Беларуси противник уже потерял время для передислокации и развертывания ударных группировок, которые потенциально могли бы создать угрозу для северных регионов Украины. Это связано с неудачными боевыми действиями на Донбассе.

Напомним, о новом российском наступлении сначала предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В декабре он информировал, что ради этого РФ собирает до 200 тыс. новых бойцов и может бросить их в атаку либо в январе, либо в феврале, либо весной. По словам главы Минобороны Алексея Резникова относительно направлений наступления, противник может устроить его с оккупированных на востоке и юге территорий.

В украинской разведке предупредили, что весна и начало лета будут решающими в полномасштабной войне, а главное поле боя будет на Донбассе.

Координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец предупредил о риске, что захватчики нанесут два сходящихся удара: один – в сторону Запорожья-Днепра, другой – навстречу, но через Харьковщину, Полтаву и Кременчуг.

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