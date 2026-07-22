В Украине целителя приговорили к 2 годам тюрьмы: что он натворил

В Украине осудили мошенника-целителя

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В Кривом Роге к 2 годам лишения свободы приговорили «целителя», который украл у мужчины с инвалидностью 148 000 гривен.

Об этом говорится в приговоре Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Мужчина выдавал себя за целителя, чтобы ограбить потерпевшего

Как установило следствие, инцидент произошел 30 октября 2025 года около 11:00 на улице Петра Яцика в Кривом Роге. Обвиняемый, собирая металлолом, заметил возле одного из частных домов пожилого мужчину, который из-за тяжелого заболевания ног не мог самостоятельно передвигаться.

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Поняв, что перед ним беспомощный человек, которым легко манипулировать, рецидивист представился вымышленным именем и завязал с ним разговор. Впоследствии он предложил пенсионеру провести «религиозный обряд исцеления».

Подсудимый на руках занес потерпевшего в дом, после чего приступил к имитации «целебного ритуала». Чтобы «усилить эффект», мошенник убедил хозяина достать деньги. Тогда пожилой мужчина достал из тумбочки 148 000 гривен. Получив наличные, псевдоцелитель мгновенно скрылся с места преступления.

Пояснения обвиняемого в суде

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что никогда не обладал никакими знаниями или навыками для проведения целительных обрядов, а потерпевшего умышленно ввел в заблуждение.

«Я увидел возле дома мужчину, узнал, что он болен и у него проблемы с ногами, и предложил провести обряд. Почему я так поступил — объяснить не могу. Занес его в дом на руках, потому что он не мог ходить. Взял деньги и позже отдал их своим детям. Искренне раскаиваюсь в содеянном», — заявил обвиняемый.

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Потерпевший подал в суд заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, указав, что причиненный ему ущерб в размере 148 тысяч гривен так и не был возмещен.

Решение суда и наказание

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее неоднократно был судим за корыстные преступления (грабежи) и совершил новое умышленное преступление против собственности. Отягчающими обстоятельствами суд признал рецидив преступления, а также то, что уголовное правонарушение было совершено в отношении пожилого человека, находившегося в беспомощном состоянии.

В то же время суд учел искреннее раскаяние, безоговорочное признание вины и активное содействие следствию.

Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога постановил:

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Признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Назначить наказание по новому приговору в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины (по совокупности приговоров) полностью присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы .

Взыскать с осужденного в пользу государства 7131,20 гривен процессуальных расходов за проведение судебных дактилоскопических экспертиз.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

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