В Украине цены на персики, черешню и вишню бьют рекорды: какая причина

В Украине выросли цены на фрукты

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Глобальное потепление принесло нам аномально теплую зиму, которой не было последних 30 лет. А потом еще 5 волн заморозков — в апреле и мае. Поэтому возникает вопрос, а что будет с фруктами.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Ирины Коваленко.

Какова ситуация с фруктами в Украине

В саду на Киевщине растут черешни, абрикосы, персики.

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«Январь и начало февраля были очень теплые. Вторая половина февраля после плюсовых почти температур ударило до минус 20», — говорит заместитель директора сельскохозяйственного предприятия Ирины Лукавенко.



Это не очень повлияло бы на урожай, говорит Ирина, если бы дальше была теплая весна. Самые коварные заморозки ударили в апреле и мае, когда набравшись тепла зимой, деревья начали цвести и тут — снова мороз. Важна не только температура, но и ветер. Поэтому об урожае здесь, к сожалению, речь не идет.

В Винницкой области должно быть теплее и, возможно заморозки так не свирепствовали. К сожалению, и этот сад непогода не обошла. Абрикосов останется процентов 10, говорит главный агроном Леонид. Вносили даже специальные антидепрессанты. Такие есть я для деревьев.

«Мы вносили антидепрессанты, криптопроееты, чтобы выдерживали эти заморозки. Но если бы этот заморозок был 1-2 часа, а не в течение 6-5 часов, оно не выдерживает», — говорит главный агроном сельхозпредприятия Леонид Семенюк.

Чтобы спасти абрикосы — задымляли эти участки. И это тоже не спасло. А вот черешни немного насобирают. Конечно, цифры не по сравнению с прошлыми годами.

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«Ну, пару в десятки тонн черешни соберем, может, 20. По сравнению даже с прошлым годом было 80 тонн, те годы так было 120-150 тонн», — говорят на предприятии.



Впрочем аграрии выкорчевывать деревья не планируют.

На Прикарпатье вишневый сад господина Анатолия и дожди заливали, и заморозки здесь свирепствовали. Говорит, лучший климат в Украине для косточковых — юг Запорожской области, Мелитополь.

«Будет тяжело компенсировать Мелитополь. Вишен там много не было, а вот черешню думаю мы никогда не компенсируем», — говорит фермар Анатолий Далибожик.



Нынешние весенние заморозки забрали 70% урожая фермера. И с морозом минус 5 что-то сделать — почти невозможно. Ранние сорта вишен вымерзли почти полностью, а вот поздним сортом можно будет насладиться.

В Одесской области говорят, за 21 год работы таких катаклизмов не видели. Персиков на ветках — где-где.

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Что с климатом в Украине

В Украине в последнее время наблюдаются климатические аномалии: началось все с самой теплой за 30 лет зимы. И дальше качели — морозы, тепло, март теплый и снова морозы.

«И то тепло, которое не хватало плодовым для цветения, оно было накоплено. Поэтому очень раннее цветение началось на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков», — говорит агрометеролог Татьяна Адаменко.



И тут мороз — который уже побил цвет. Заморозки в Украине продолжались от 20 до 30 дней, в зависимости от региона.

«Мы пришли уже к тому состоянию, о котором мировые климатологи говорили, что при превышении глобальной температуры на Земле на 2 градуса норму в климате начинается разбалансировка климатической системы, когда идет перепутывание сезонов, нарушение сезонности, экстремальные явления, которые не характерны для определенного периода», — говорит агрометеролог Татьяна Адаменко.

То есть если на календаре весна — то за окном вполне может оказаться январь. И наоборот посреди февраля — апрель.

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Цены на фрукты

Ценники шокируют с первого шага на столичном рынке. Ценники здесь даже не рисуют. Впрочем черешню по 900 гривен за кило, импортную — из Греции, Испании, покупают. Есть импортная и немного дешевле — по 600, 550 гривен.

Правда, именно сейчас черешни в целом не много. Наша тоже есть. Одесская, Николаевская. 180, 200, 250 гривен за килограмм.

Абрикосы еще везут из Греции и Турции. Нашей — вообще нет.

«Такие культуры как персики, абрикосы — потери порядка 100 процентов на предприятиях. Ситуация с черешнями немного лучше, но тоже, если это бизнес, соответственно потери могут достигать от 30 до 60 процентов. Это также и с вишней», — говорит заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Впрочем сказать, что урожая косточковых не будет по всей Украине эксперт Денис Марчук не может. Ведь везде разная ситуация. Однако очевидно одно — цены будут больше. Значительно больше.



«Цена по сравнению с прошлым годом будет больше 30% на эти культуры. За счет того, что не будет достаточно большого количества внутреннего предложения. Будем готовиться к импорту», — говорит Денис Марчук.



А импорт тоже подвергся заморозкам: Турция — один из главных игроков на рынке черешни, абрикосов, персиков имела заморозки до минус 15 градусов. Это ударило и по закупочным ценам. Однако фермеры рук не опускают. И со странным мне оптимизмом смотрят в год следующий. Ведь природа циклична. И за худшим годом должен обязательно прийти лучший.

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