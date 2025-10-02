В Украине у некоторых работников обязательно вырастет зарплата: кого это касается

У продавцов должна вырасти зарплата / © Фото из открытых источников

Реклама

С 1 октября новые условия по зарплатам работникам начинают действовать для всех предпринимателей и компаний, которые имеют лицензии на продажу алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и горючего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отныне предприниматели, которые вышеперечисленными группами товаров торгуют в розницу своим продавцам должны начислять не менее двух минимальных зарплат. В этом году — это 16 тысяч гривен. Но есть те, кто могут платить и меньше. Льгота касается предпринимателей, которые работают как минимум — за полсотни километров от областных центров. По закону, такие бизнесмены — своим продавцам — должны платить от 12 тысяч гривен. Конечно же, речь идет об официальной заработной плате.

Реклама

Сейчас в Украине выдано более 53 тысяч лицензий на розничную торговлю алкоголем, сигаретами и горючим.

Если же предприниматель новые нормы проигнорирует в течение следующих трех месяцев — то может остаться без лицензии, объясняет директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Владимир Кизима.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 новости 2 октября. Разговор ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА! ТЕР*КТЫ в ЕС! ОПЕРАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛОСЯ