В Украине убили еще одного ТЦКашника: что известно

В Днепре убили военнослужащего / © npu.gov.ua

Реклама

Сегодня утром в Днепре было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения (44 или 45 лет) с ножевым ранением спины. После того, как правоохранители начали выяснять обстоятельства этого убийства, то обнаружили, что к этому преступлению может быть причастен пасынок жертвы.

«Принятыми мерами пасынок этого мужчины задержан. Им оказался мужчина 1998 года рождения. Предварительно известно, что преступление было совершено во время ссоры после совместного употребления алкогольных напитков. Относительно личности погибшего, то предварительно известно, что речь идет о военнослужащем одного из РТЦК», — сообщили ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах.

В свою очередь, пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт убийства мужчины и факт задержания подозреваемого в этом преступлении.

Реклама

«Подтверждается факт обнаружения трупа с ножевым ранением», — сообщила нам коммуникатор полиции Днепропетровской области.

По ее данным, преступление произошло во время употребления алкоголя мужчинами.

«Задержан пасынок этого мужчины», — уточнила Анна Старчевская, и добавила, что открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

При этом в полиции не подтверждают, но и не опровергают, что убитый гражданин Ф. был военнослужащим одного из местных ТЦК.

Реклама

Напомним, вечером 3 декабря во Львове был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. По данным Офиса генпрокурора, предварительно 30-летний местный житель во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и скрылся, применив газовый баллончик. Ветеран АТО получил критическое повреждение бедренной артерии, его госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось.

Впоследствии стали известны новые подробности о личности 30-летнего Григория Кедрука, который подозревается в жестоком убийстве военного из территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрия Бондаренко, с которым с военными почестями прощались во Львове.