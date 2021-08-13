В Украине учащаются поджоги авто: как действовать владельцам машин и можно ли уберечься от вандалов

В Украине учащаются поджоги авто: как действовать владельцам машин и можно ли уберечься от вандалов

Уберечься на 100% от поджога автомобиля невозможно.

Умышленные поджоги автомобилей происходят в разных регионах Украины. Накануне горело авто депутата областного совета в Ровно, перед этим горел автомобиль на Черниговщине, еще два — в Харькове.

Можно ли уберечься от вандалов и что делать, когда такая неприятность уже случилась, рассказали в Сніданку з 1+1.

Киевлянин Андрей всегд оставлял автомобиль во внутреннем дворике прямо под окнами квартиры. "С камер видеонаблюдения мы увидели, что неизвестный подошел ночью к автомобилю: что-то полил на колесо и автомобиль сразу загорелся. Мне неизвестно, кто это мог сделать. От жителей соседнего дома услышал, что были вопросы на счет подвала — незаконно забран или что-то связано с этим. Других версий у меня не было", — говорит мужчина.

Прошло больше месяца, но виновных до сих пор не нашли. Сгоревший автомобиль, уже разбирают на запчасти. "Уже начали вандалы снимать с автомобиля некоторые вещи: камеру заднего вида, что-то из салона начали вынимать. Автомобиль пора забирать отсюда, пока дождусь этого следствие, то от него ничего не останется", — считает мужчина.

Адвокат Лаврентий Царук уверяет, что это признак того, что следствие не ведется на надлежащем уровне. "То, что что автомобиль длительное время находится на месте преступления, — признак того, что следственные действия необходимых не проведено. Вещественное доказательство не удалено не проведена экспертиза, — говорит он.

Уберечь себя на 100% от поджога автомобиля невозможно. Можно только снизить риски. "Во-первых, это страхование автомобиля. Во-вторых, стоит оставлять автомобиль под присмотром — или на специальных площадках или под камерами видеонаблюдения", — советует он.

Если же неприятность случилась, а следствие стоит на месте, то нужно действовать решительно — подавать письменное ходатайство. В нем указать номер уголовного производства, фамилию, имя и отчество следователя, чтобы вам в письменной форме предоставили информацию, уверяет эксперт. "Пострадавший может написать запрос и просить следователя сообщить о ходе расследования, что именно делает следователь. Также может быть ходатайствовать о назначении экспертизы, о проведении радиоразведки — какие мобильные телефоны во время поджога были там рядом допроса свидетелей", — советует Лаврентий Царук.

Такое заявление от пострадавшего должны рассмотреть в течение трех дней. Если вина поджигателя будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ведь повреждение имущества путем поджога квалифицируется как тяжелое уголовное преступление.

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