В Украине участятся гряды: метеоролог предупредила о последствиях потепления

Она объяснила, почему град невозможно спрогнозировать раньше времени.

Ледовые осадки – гряды участятся в Украине в результате глобального потепления.

Об этом рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра в интервью "Говорит Суханов".

“Температурный режим становится выше. Происходит смена воздушной массы – с такой горячей, раскаленной меняет холодная или прохладная воздушная масса летом, поэтому этот процесс (грады – ред.) будет происходить чаще”, – пояснила метеоролог.

По ее словам, грады, как и заморозки, невозможно прогнозировать заранее.

"Это тоже не прогнозируется. Мы ждем их каждый год и в летний период, но этот процесс еще труднее предсказать. Его называем неустойчивая погода", — говорит Наталья Голеня.

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