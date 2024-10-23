В Украине учеников будут кормить по-новому: кто в школе получит бесплатное питание

Правительство выделило на бесплатное питание для учеников начальных классов это два миллиарда гривен, которые уже передали местным общинам. Это часть реформы школьного питания, которую проводят по инициативе первой леди Елены Зеленской. Несмотря на войну, в Украине модернизируют столовые и строят центры для переобучения поваров.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

В Украине будет работать подземный пищеблок. Все чтобы повара могли готовить школьный обед, не прерываясь на тревоги. И это в Украине уже тенденция.

Современный пищеблок

"Некоторые проекты сразу предусматривают приготовление пищи фактически в цокольном помещении, под землей. И это зависит от того, кто проектирует и кто сразу думает о безопасности. Если мы говорим о фронтовых, приграничных территориях там особенно это ощущается", - говорит заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

В этом году на модернизацию почти 2 сотен таких объектов правительство выделило 1,5 миллиарда гривен. И еще 2 миллиарда - чтобы ученики начальных классов ели бесплатно. Впрочем, главная суть реформы - переход на здоровое питание касается как малышей, так и подростков.

В одном из садиков в Одесской области почти сотню маленьких клиентов кормят 4 раза в день.

"Больше всего детки наши любят борщ, суп с гренками гороховый и суп с клецками очень любят", - говорит повар Елена Мазуркевич.

В Украине хотят перейти на здоровое питание

Здоровое меню – это сезонные овощи и фрукты, мясо на пару. А еще минимум соли и сахара. Именно этому хотят приучить украинских детей в школах и садах.

"Мы должны начинать закладывать азы здорового питания на самом низком уровне. Хотим из-за здоровых привычек детей изменить полностью культуру питания у наших взрослых", — говорит глава Минздрава Виктор Ляшко.

Многие школьные повара работают еще по советским рецептам. Чтобы переучить их в Украине создали так называемые кулинарные хабы. В Одесской области таких три. Обучают здесь новой технике, которая впоследствии должна появиться в каждом заведении.

"Не надо уже набирать воду в 5 утра и ставить ее на плиту и ждать пока сорок литров закипят. Здесь невероятно ускоряется время приготовления, гораздо легче физически", — говорит мастер производственного обучения Одесского центра профтехнического образования Виктория Игнатенко.

Только этот центр переучил уже более полутысячи школьных поваров.

Новая техника для поваров

"Наконец-то мы видим больше таких практических результатов в регионах, это сейчас стратегическая цель, потому что накормленный ребенок это спокойные родители это спокойная семья", — говорит Елена Зеленская.

Чтобы идти в ногу с миром, Украина присоединилась к международной коалиции школьного питания. В нее входит более сотни стран. Свои успехи в реформе государство сможет продемонстрировать на прошедшем в Киеве в ноябре региональном саммите.

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