В Украине учредили премию для зооволонтеров: среди награжденных "мировая знаменитость"

У зооволонтеров своя борьба, и, глядя на их работу, цивилизованный мир еще раз убеждается, что Украина – это страна героев. Они спасают домашних животных из разрушенных домов и диких — из частных зоопарков, нередко даже на оккупированной территории. Теперь для этих людей в Украине была введена специальная премия, говорится в ТСН.

Одиннадцать львов, два тигра и леопарда из городов и сел, где продолжаются военные действия, только за последние несколько месяцев вывезла Наталья Попова. Зооволонтер много лет занимается именно дикими животными. За последний год работы у Натальи стало больше. Говорит, если два-три года назад приходилось спасать с десяток медведей и львов, сейчас за одиннадцать месяцев с прифронтовой территории вывезли более сотни хищников. "Особенно было тяжело, что они поступают одновременно", — говорит волонтер.

Их хозяева – состоятельные люди, решившие приобрести себе экзотическое животное и поселить в тесную клетку или вольер. Когда начались боевые действия, люди уехали, забыв о четырехлапых. Обычно, рассказывает Наталья, хищников находят военные и звонят ей по телефону, чтобы приехала и вывезла зверей. Недавно в Бахмуте нашли медведя. "Он без еды, контуженный, в плохом состоянии, конечно, потому что владельцы сбежали, а он неизвестно сколько был без еды", — рассказывает Наталья.

Наталья животных себе не оставляет, а подлечивает, реабилитирует и пытается найти им новый дом где-нибудь за границей.

Чтобы поддержать таких, как Наталья Попова, в Украине была введена специальная премия. Сделали это тоже волонтеры из гуманистического движения UAnimals. "Самое главное, что хочется, чтобы сегодня произошло, чтобы эти люди почувствовали, что их ценят, что они важны", — убеждает основатель гуманистического движения Александр Тодорчук.

Победителей премии сейчас двадцать, их сначала в Интернете номинировали украинцы, а затем из сотен претендентов избрало жюри. Самой младшей победительнице - Диане Насибовой всего 11 лет, самая старшая — Ася Серпинская — уже три десятка лет спасает собак и кошек. "Когда я вижу этих солдат на фронте, которые прижимают котенка или щенка, я верю, что эта страна победит", — говорит женщина во время награждения.

Среди победителей премии и Анастасия Тиха, именно ее фотография на Ирпенском мосту, которая в марте 2022 года вывела из-под боевых действий стаю собак-инвалидов, облетела весь мир. Сейчас Настя, получив премию, смущается, но в то же время радуется, потому что, несмотря на войну, осуществилась ее мечта — она основала приют для больных четвероногих. "Очень рада, что сейчас зоозащитников начали замечать, сейчас такое объединение людей, постоянная помощь идет, поддержка невероятная", — говорит Настя.

Спасают жизнь четвероногих: в Украине ввели специальную премию для волонтеров

Деятельность зооволонтеров в Украине теперь замечается по всей Европе. Организаторы премии говорят, что в Польше и Германии, во Франции и Нидерландах умилены человечностью украинцев. Такими премиями планируют награждать ежегодно спасателей животных. "У меня вопрос только в том, где мы проведем следующее награждение — в Ялте или в Мариуполе", — говорит Тодорчук.

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