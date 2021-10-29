В Украине умерло 70 рожениц с COVID: Булавинова призывает беременных прививаться Pfizer

Вакцинироваться можно на любом сроке.

В Украине с начала пандемии коронавируса умерли 70 беременных женщин.

Об этом в эфире "Право на власть" на 1+1 сообщила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"У меня просьба ко всем акушерам-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", — подчеркнула инфекционистка.

По словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, попадавший в больницу с COVID, – это были беременные.

Эксперт ЮНИСЕФ говорит, что по информации директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслава Каминского, в настоящее время в учреждении находится 46 беременных, которые не вакцинированы.

Речь Екатерины Булавиновой: "Позаботьтесь о невакцинированом населении"

Как сообщалось, в Минздраве говорят, что в настоящее время 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом – кислонезависимые. В настоящее время потребление кислорода выросло в "пять, семь, десять раз".

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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