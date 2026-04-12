В Украине урежут субсидии: стало известно, на сколько

В Украине урежут субсидии

Попасть после индексации пенсии в Украине в минус из-за потери субсидии могут одинокие собственники больших квартир.

Об этом рассказывает ТСН.ua.

Ведь социальные нормы предусматривают оплату ЖКУ, в частности, отопление жилой площади и управление домом, только в определенных пределах. Для семьи из одного человека это 48,87 кв. м. Если квартира больше, например, 65 кв. м, то лишние 16 кв. м придется оплачивать самостоятельно или получать дополнительное разрешение комиссии по субсидиям на увеличение субсидии.

Разрешение действует только до изменения имущественного положения субсидианта, а индексация пенсии и считается такой сменой! Поэтому компьютерная программа в октябре автоматически уменьшит субсидию в разрешенные законом 48,87 кв. м. Увеличить субсидию «задним числом» невозможно, только с момента обращения в ПФУ об увеличении субсидии. То есть, по крайней мере, за месяц (октябрь) придется заплатить полную сумму.

На сколько урежут субсидии

Примерный расчет потерь таков. Предположим, у одинокого пенсионера квартира площадью 65 кв. м, и до индексации пенсии субсидия покрывала оплату отопления излишка площади благодаря отдельному решению комиссии по субсидиям. После индексации пенсия увеличилась на 700 грн, а новоназначенная субсидия действует только на 48,87 кв. м, поэтому за отопление нужно доплатить самостоятельно 1100 грн.

Экономический експерт Олег Пендзин советует заблаговременно, до начала отопительного сезона, получить новое решение комиссии по субсидиям на увеличение субсидии в индивидуальном порядке. Если комиссия не примет такого решения, а это ее право, а не обязанность, то результат неутешителен: индексация дала +700 грн, а доплата за метры забрала 1100 грн. Чистый ущерб 400 грн. По словам эксперта, такие случаи не будут массовыми, а вот уменьшение субсидий на несколько сотен гривен окажется обычным делом.

Расчеты размера субсидии по вышеприведенной формуле показывают: для семьи из двух пенсионеров, которые получают средние по Украине пенсии (после индексации это 7137 грн на человека) и проживают в 2-комнатной квартире площадью 65 кв. м, «точка пересечения», то есть когда субсидия становится нулевой, наступает, если размер воротника равен или становится меньше 2485 грн. За большие суммы в платежках субсидия останется, но станет символической — от нескольких гривен до нескольких десятков, хотя до индексации она составляла 350–400 грн в месяц в отопительный период.

Для пенсионеров с минимальными пенсиями, проживающими в 30-32-метровой хрущевке, субсидия уменьшится, но останется значительной. По расчетам, в новый отопительный период она будет достигать 1200–1250 грн ., это на 150–180 грн. меньше по сравнению с той, которая была раньше. Это примерно половина проиндексированной минимальной пенсии (+368 грн.).