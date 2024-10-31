В Украине усиливают мобилизацию: как ТЦК будут искать уклонистов на улицах и трассах (видео)

Как ТЦК будут искать уклонистов на улицах и сколько военнообязанных планируют мобилизовать в Украине – в эксклюзиве TSN.UA.

Новое усиление мобилизации! Ряд структур теперь будут обмениваться информацией о нарушителях мобилизационного законодательства. Как ТЦК будут искать уклонистов на улицах и сколько еще военнообязанных планируют мобилизовать в Украине – в эксклюзиве TSN.UA.

Усиление мобилизации

В Украине ужесточаются отслеживания нарушителей мобилизационного законодательства и правил воинского учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его данным, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы", – сказал министр.

Также читайте Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии

Умеров добавил, что такая цифровизация поможет лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а воинский учет более прозрачным", – отметил он.

Как эти нововведения могут затронуть каждого военнообязанного – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, который в частности разбирается и в вопросах мобилизации.

"Напомню о случаях, когда даже обновившим военные-учетные данные приходят оповещения о том, что выявлены нарушения правил воинского учета. Теперь это будет фактически отображаться в планшете правоохранителя, который будет проверять документы человека. Также это может сократить период передачи данных об ограничении в праве управлением транспортом. Теперь все это может быть очень быстро", – говорит он.

По словам адвоката, теперь возможны такие ситуации, когда человека останавливают за нарушение ПДД, проверяют по соответствующим базам и находят информацию, что водитель нарушил правила воинского учета. Даже если полицейский будет стоять и проверять без работников ТЦК.

"Но чтобы задержать человека за совершение админнарушения, нужны доказательства совершения этого нарушения. Информация из "Оберега" не является доказательством", – объяснил Роман Симутин.

Нововведение сделано очевидно для того, чтобы работники правоохранительных структур имели больше информации о человеке, которого остановили.

"Можно говорить об усилении мобилизации. Появляются формальные основания высказывать требование о задержании. Но это требование ничем не подкреплено, а большинство людей не осведомлены, не понимают, что является доказательством, а что – нет", – добавил юрист.

В свою очередь источники ТСН.ua в Силах обороны намекают, что это усиление с задействованием правоохранительных структур и спецслужб может быть связано с тем, что военные поняли – собственных сил не всегда хватает для проведения мобилизации. Более того, работник Одесского территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей, говорится в материале The Times.

Примечательно, что в Минобороны считают, что мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины мужчин, которые приходят, имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

В свою очередь полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, являются повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине будут "спускать на тормозах", то скоро она "пойдет в минус".

"Бусификация" мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается?

Напомним, что в Украине приняты новые решения относительно мобилизации некоторых украинцев. Мужчины от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом 23 сентября сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на директиву Командования Сухопутных войск. По его словам, документ направили во все территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кого все же будут забирать в армию?

Член Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский подтвердил, что в директиве, о которой написал Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет. По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Отметим, что недавно в Украине также прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Сколько мобилизуют?

К слову, недавно в СМИ появлялась информация о том, что Украина стремится мобилизовать еще 200 тысяч военных до конца 2024 года. Однако эти планы вряд ли можно воплотить. Об этом пишет The Times.

А 29 октября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан, ссылаясь на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко.

"Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", – отметил он.

Примечательно, что в материале The Times говорится также и о том, что Россия набирает якобы около 30 тысяч военных ежемесячно. Более того, страна-агрессор в 2025 году планирует увеличить военные расходы еще на 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ.

Это больше совокупных расходов на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику. Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до более чем 13 триллионов рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 году на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей). Однако, по данным Bloomberg, в 2026 году военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП и до 5,1% – в 2027 году.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ УСИЛИВАЮТ МОБИЛИЗАЦИЮ: как ТЦК будет искать уклонистов на улицах и трассах

Читайте также: