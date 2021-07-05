В Украине увеличилось количество пунктов для прививки от коронавируса: большинство из них будет работать ежедневно

В Украине увеличилось количество пунктов для прививки от коронавируса: большинство из них будет работать ежедневно

Крупнейший в Украине центр вакцинации расположен в Киеве.

В Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. С понедельника, 5 июля, в большинство из них будут работать ежедневно: с 10:00 до 17:30.

Что необходимо для того, чтобы вакцинироваться, и где это можно сделать — рассказали в Сніданку 1+1.

Крупнейший в Украине центр вакцинации расположен в Киеве — это пукт в международном выставочном центре. Он также с сегодняшнего дня будет работать каждый день. Но еще в начале года все было совсем по-другому. Тогда график вакцинации, где определены категории, которые поочередно могли получить доступ к иммунизации от COVID-19. Это были люди пожилого возраста, медики, а потом правоохранители, педагоги.

Тогда казалось, что вакцина в дефиците и получить свою дозу почти не реально. Зато сейчас вакцинироваться могут все взрослые украинцы. Уже нет никакого ажиотажа, поэтому сделать прививку можно в любой день. В Украине более две тысячи мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Чтобы не ждать в очереди, можно через сайте HELSI.me выбрать конкретное время и прийти получить вакцину. Кроме того, по всему Киеву уже заработали минивакцинальни центры — это 21 пункт, расположенных в поликлиниках. Работают они с 9:00 до 15:00.

Так же, ежедневно сделать прививку можно во всех регионах Украины. На сайте HELSI.me легко найти удобный Кабинет вакцинации от COVID-19. Там сразу можно выбрать день и время. Например, в Черновцах сейчас работают пь'ять таких пунктов в поликлиниках. В области они есть во всех районах и даже в некоторых крупных селах, а потому далеко ехать за вакциной не надо.

Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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