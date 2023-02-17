В Украине увеличилось количество трансплантаций: все больше украинцев соглашаются на посмертное донорство

В Украинском центре трансплант-координации посчитали, что пересадок органов стало больше на 20% по сравнению с предыдущим годом, несколько увеличилось количество пересадок от умершего донора. К тому же жертвы войны — гражданские и военные, по закону, категорически не могут быть донорами органов. Между тем постепенно, но увеличивается количество людей, которые подписывают добровольно согласие на посмертное донорство — люди преимущественно молодые, прогрессивные и активные, говорится в ТСН.

Процесс заполнения нужных документов занимает не более 10 минут, требуется личное присутствие и паспорт. "Умершему человеку ему непринципиально, или его похоронят с печенью, или с сердцем, другое дело — человек, которому надо жить здесь", — говорит врач-кардиологиня и трансплант-координатор института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Александра.

Такие заявления сегодня можно подписать в 32 трансплантологических центрах по всей стране, программа уже третий год. Прошлый год стал рекордным по количеству трансплантаций в Украине — пересадили 384 органа, более половины из которых — это посмертное донорство, с согласия родственников умерших.

"По миру делаются трансплантации рук, ног, кишечника, селезенки. Возможно, позже. Теперь в Украине делают трансплантацию 4 органов – сердце, легкие, почки и печень”, — рассказывают врачи.

Виктор Бабий дышит уже полтора года донорскими легкими, он был первым в Украине, кому их пересадили. “Знаю, что он младше был и кровоизлияние ли в голову, что-то такое было… Жена и двое сыновей дали согласие. Можно просто органы закопать в землю, а можно людям дать шанс на жизнь”, — говорит мужчина.

Людей, уже добровольно подписавших заявления о посмертном донорстве, не так много и ни один из них донором так и не стал. "В единой государственной системе трансплантаций есть несколько сотен пациентов, которые согласились пожертвовать свои анатомические материалы после смерти, но надо понимать, что это молодые активные люди, которые имеют ответственную позицию и готовы пожертвовать", — говорят в центре.

Лидерами мировой трансплантологии являются страны, в которых действует так называемая презумпция согласия, в Украине наоборот – презумпция несогласия, это значит, чтобы для того, чтобы после смерти мозга органы были изъяты и отправлены реципиенту, нужно, чтобы человек подписал специальное соглашение, или на это же согласились ее родственники. При этом даже если человеком при жизни было подписано такое соглашение, родственники после смерти могут его отменить.

Война и десятки тысяч жертв в Украине не отразились на увеличении количества трансплантаций. "В качестве доноров не рассматриваются ни военные, ни гражданские, пострадавшие в результате боевых действий”, — отмечают медики.

Константин Руденко, кардиохирург, рассказывает, суеверный страх перед пересадкой постепенно отходит на второй план. "В предыдущие годы трансплантация была синонимом криминала, и это была большая проблема", — говорит он.

За прошлый год украинским пациентам пересадили 35 сердец. "Наша задача довести до сотен пересадок, потому что по этому показателю мы должны догнать страны Европы, потому что тогда многие пациенты, которые имеют тяжелую сердечную недостаточность могли бы жить, отдаленные результаты пересадки хорошие", — убеждает Руденко.

Трансплантации предшествует процесс констатации смерти мозга, это делает специальная комиссия, пациента тщательно проверяют, может ли он быть донором, и самое главное – всегда морально сложный разговор с родственниками, согласятся ли в горе подарить кому-нибудь надежду?

Год назад медики больницы "Охматдет" публично подписали добровольное согласие на изъятие анатомических материалов, тогда планировалось — пример врачей подхватят, согласие можно будет подписать и в приложении "Дія", но война усложнила доставку трансплантатов, тема отодвинулась на задний план.

Пока же только в одном из отделений "Охматдета" два десятка детей, ожидающих пересадки почки. Этот орган в Украине пересаживают чаще всего — 275 почек в целом, большинство доноров с констатацией смерти мозга. Свою почку ждет 12-летний Антон, который в больнице уже полтора года, за это время его родной дом на Херсонщине попал в оккупацию. Врач Антона убеждена, что мальчик дождется, если активнее будут и медики, и больницы, и лаборатории, исследующие и реципиентов, и доноров. “Необходима специальная аппаратура, специалисты, комиссия и должна быть воля врача. Ждут дети каждый день, когда я зайду и скажу, все, есть орган и мы начинаем процесс подготовки”, — говорит врач.

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