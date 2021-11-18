В Украине увеличивается финансирование "ковидных" больниц: Ляшко назвал сумму за одну команду

Расходы на лечение больных COVID-19 увеличили из-за более тяжелого течения болезни.

С 1 ноября Национальная служба здоровья Украины будет платить за одну команду, которая оказывает помощь пациентам с COVID-19 в стационаре медучреждения, 634 тысячи 330 гривен. Это уже второе увеличение тарифа с начала года.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 18 ноября.

Глава Минздрава уточнил, что соответствующее решение было принято во время заседания правительства 17 ноября. По словам Ляшко, это уже второе увеличение тарифа – в октябре его увеличивали на 23 тысячи, сейчас на 56,6 тыс. грн.

"Такая необходимость возникла, в частности, и из-за увеличения в пять потребления кислорода больными и увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии. С начала года Национальная служба здоровья выплатила за лечение пациентов с коронавирусом в стационаре уже более 11 млрд грн", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава также отметил необходимость вакцинации против коронавируса. Он заверил, что все доступные украинцам вакцины эффективно защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от инфекции, вызванной любыми штаммами SARS-CoV-2.

"Вакцины никогда не были и не станут лекарствами. Вакцинация дает единственную гарантию – если вы заболеете, то болезнь пройдет легче, нанесет меньший вред вашему организму и не отнимет вашу жизнь", — подчеркнул Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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