В Украине увеличивается процент исчезновения лесов: как этому пытаются помочь

В наибольшей группе риска – леса, не имеющие хозяина.

Каждый десятый гектар леса в Украине – ничей. Выросшие на таких территориях деревья могут исчезнуть в любой момент. Ущерб от неконтролируемых вырубок в прошлом году составил четыреста миллионов гривен. Природные заросли уничтожают быстрее, чем в лесничествах выращивают новые дубы и сосны. Как сосуществуют официальное облесение и подпольное разлесение в одной стране, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 декабря.

От крохотных семян – до зрелого дерева. Пока одни сажают – другие вырубают. Есть ли будущее у украинских лесов?

В природе прорастает только одно семя из сотни. У лесников – полноценным деревом станет каждая вторая. Шишки высушивают, чтобы потом вытряхнуть семена – его получается вдвое больше, чем лесничество способно посадить. Остатки замораживают или продают. Однако не все украинские лесорубы хотят ждать полвека, пока деревья вырастут.

Однако процент исчезновения леса оно увеличивается. Активист Дмитрий Карабчук показал ТСН графику уничтожения лесов. Два года назад темпы незаконной вырубки выросли в шесть раз — в двадцатом немного замедлились. Но годовой ущерб составил четыреста миллионов гривен.

В наибольшей группе риска – леса, не имеющие хозяина. А это – каждый десятый гектар в Украине. Таких лесов – это около миллиона гектаров по всей стране, у которых нет владельца – эти леса больше всего подпадают незаконным рубкам. То, что кажется лесом, на бумаге может быть чем угодно. Землей территориальной общины или участком сельскохозяйственного назначения. Выросшие на таких территориях деревья без участия человека – от человека – закон не защищает. Толщину или возраст деревьев закон не учитывает — потому что выросли они самостоятельно. Хоть и на заброшенной, но сельскохозяйственной земле. Таких самосессионных лесов в Украине — по разным оценкам от трех до четырех сотен тысяч гектаров. Их будущее – зависит только от намерений владельцев угодий.

Глава Гослесагентства Юрий Болоховец рассказал, что ведомство должно высадить большинство из обещанного президентом миллиарда новых деревьев за три года. Территории, которая есть у лесников, для этого недостаточно. И пока засеянная природа двадцатиметровые деревья вырубают, чиновники ищут, где бы посадить двадцатисантиметровые саженцы.

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