В Украине уже скоро начнут строить производство "байрактаров": как украинцы будут перенимать турецкий опыт

Проектирование украинского филиала Baykar Makina уже находится на финальной стадии. Уже скоро в Украине могут начать строить производство знаменитых "байрактаров", которые помогают ВСУ уничтожать врага.
В Украине планируется не только производство знаменитых БПЛА, но и научно-техническая часть, заявил основатель компании Халюк Байрактар во время своего последнего визита.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Свои технологии турки не могут передавать другой стране, но могут мотивировать молодое поколение в таких научно-исследовательских центрах. Следовательно, не за горами время, когда украинцы будут поражать своими разработками на международных выставках.
В частности, недавно в Турции подобная выставка состоялась. Следует отметить, что количество интересующихся технологиями женщин и девушек впечатляет. Eлиф Эргин – одна из них. Она стала первой пилотессой "байракторов". К ней самолетами-беспилотниками управляли исключительно мужчины. Последние два года все поменялось.
"Я закончила математический факультет, геодезию и географию. Должна была работать в строительстве. Впрочем после возвращения с учебы в Литве стала заниматься моделированием античного города Троя с использованием дронов. И так присоединилась к семье Байкар, где сначала училась, а теперь преподаю", — рассказывает Eлиф Эргин. .
Сейчас Элиф учит молодых пилотов руководить ударными беспилотниками нового поколения – Акинджи и Кызыл Эльма. И большинство ее студентов – женщины. Есть ли среди них украинки и чему учит именно их – Элиф не признается. Так же не предпочитает рассказывать подробности своей работы
Среди посетителей турецких выставок военной техники девушек больше, чем парней. В хиджабах или в мини-шортах — турчанки добыли в борьбе право носить оружие и делать военную карьеру. Одна из них месяц назад вызвала сенсацию в истории турецкой армии. Озлем Йылмаз стала первой бригадной генералом Вооруженных Сил Республики в должности заместителя руководителя Жандармерии и береговой охраны.
Турция – мировой лидер по количеству женщин в гражданской авиации. А в течение следующих 20 лет турчанки могут охватить половину состава всех военных формирований своей страны — и, конечно же, претендуют на руководящие должности. Турецких мужчин это вполне устраивает.
"Как я могу не хотеть [чтобы моя дочь стала военным пилотом]? Пусть у меня будет дочь, служащая Родине", — говорит отец 8-летней Зейнеб — Хусеин Кантарджиоглу.
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