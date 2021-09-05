В Украине уже зарегистрировано более 5 тысяч потенциальных доноров костного мозга

В Украине уже зарегистрировано более 5 тысяч потенциальных доноров костного мозга

Только в киевском "Охматдете" было проведено 12 неродственных трансплантации КМ для маленьких украинцев.

В Украине продолжают наполнять реестр потенциальных доноров костного мозга, уже зарегистрировано 5075 человек.

Такие цифры приводит реестр на своей странице в социальной сети.

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Отмечается, что люди соглашаются из разных регионов Украины. Были запросы даже с оккупированных территорий, однако пока доставить им конверты для получения образцов невозможно. "Молодые люди 18-35 лет, и больше, искренние, активные, неравнодушные, готовые протянуть руку помощи ближнему в борьбе с раком крови", — отмечают в реестре.

Напомним, что в преодолении ряда заболеваний крови трансплантация костного мозга является самой действенной. А для украинских пациентов подойдут больше всего именно украинские доноры. Однако есть ряд больных, который ищут донора-двойника годам в мировых реестрах, где более 32 миллионов человек, но до сих пор не могут найти. Поэтому каждый, кто присоединяется к реестру может стать спасителем. Хотя специалисты отмечают, что шансы стать донором намного ниже, чем попасть в список тех, кто нуждается в трансплантации.

В то же время только в киевском "Охматдете" было проведено уже 12 трансплантаций КМ от неродственного донора. 12-той стала 3-летняя девочка Таисия, которая с самого детства борется с раком крови. Благодаря реестру потенциальных доноров в Украине для ребенка нашли генетического двойника в Германии — 22-летнего юношу, который несколько лет назад присоединился к реестру доноров костного мозга.

! ️12-и трансплантация костного мозга от неродственного донора была проведена в Украине в НДСБ Охматдет # BMT12Ukraine ... Опубликовано Украинский реестр доноров костного мозга Суббота, 4 Сентября 2021 г.

Стать донором может любой совершеннолетний человек, который не достигла 60-летнего возраста и не имеет ряда заболеваний, которые могли бы повредить пациенту. В 80% донация гемопоэтических стволовых клеток похожа на сдачу крови и не наносит вреда для здоровья донора. Лучшим донорами считаются люди до 35 лет, в реестр таких добавляют безплатно за счет благотворительных взносов. Лица старше могут попасть в реестр оплатив самостоятельно за анализ, который проводится в зарубежных лабораториях.

как бьется сердце ее погибшего сына. Напомним, что во время специального эфира ТСН ко Дню Независимости мама парня, который стал донором для незнакомца, Услишала

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