В Украине в ближайшее время может подорожать популярный продукт: что говорят фермеры и экономисты

Уже в ближайшее время цены на мясо в Украине могут понемногу пойти вверх, говорят экономисты. Среди причин, в частности рост стоимости кормов для животных, энергоносителей и повышение налогов.

Какое мясо подорожает больше всего и когда - в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Что говорят фермеры

На ферме Сергея Голембовского под Киевом есть триста голов. Выращиванием "кроссов" — то есть помеси элитных мясных пород, мужчина занимается уже 5 лет. Настоящая гордость фермера – бельгийская голубая порода. Ее особенность – скульптурные мышцы, сочное и питательное мясо.

Ферма Сергея Голембовского

Но мясо Сергей не продает. Потому что нет убойного цеха, да и говядины, говорит, у нас пока потребляют мало. Поэтому откормленных животных экспортируют в основном в страны Ближнего Востока и Африки. Из-за подорожания, в частности кормов и энергоносителей — цены на скот в течение года уже пришлось поднять.

"Цена такого кросса в пределах 100 грн/кг сегодня жив вес. Комбикорм вырос на 15% и это очень существенно. И наши затраты на энергетику тоже повысились", — говорит Сергей Голембовский.

Поэтому затраты на 17% увеличилась себестоимость. И это Сергей не считает налоговые нововведения: в частности повышение ставки военного сбора с полутора до 5 процентов.

Элитный скот на ферме

Что говорят на рынке

Возможное подорожание мяса живо обсуждается на одном из столичных рынков. Лариса в торговле уже 13 лет. Говядину продает из украинских пород. Имеет постоянных клиентов. И чтобы их не потерять – пока цены сдерживает. Но признает, что переписать ценники ей все равно придется. На сколько – все будет зависеть от ситуации на рынке.

С этим соглашается и ее соседка Инна, торгующая свининой.

"Когда еще поднимется на 5 гривен нам, тогда мы уже точно будем поднимать. Потому что нам и за аренду платить", – говорит она.

А вот курятина на некоторых прилавках уже понемногу прибавляет в цене.

Мясо

Что говорят экономисты

Аналитик Максим Гопка прогнозирует так: "В общем курятина она, видимо, вырастет несущественно – это где-то рост будет в районе 5-8% ближайший месяц-два. Свинина может вырасти где-то 10%-15. А по говядине я думаю, что больше 8% не уйдет".

Экономист Олег Пендзин уверен: слишком радикально предприниматели цены поднимать не рискнут. Потому что из-за войны количество населения в Украине уменьшилось, как и его реальные доходы.

"У нас с вами в 2022 году — 25% реальных доходов населения, за 23-24 год мы не на много нарастили. И если мы считаем контрольные цифры 25 года легших в проект бюджета, у нас замораживаются социальные стандарты при инфляции в 10%", – говорит Олег Пензин.

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