В Украине в одной из громад из-за войны России не хватает воды: что говорят люди и власть

Местным не хватает воды и для полива своих огородов.

После теракта на Каховской ГЭС - Днепр и водохранилище возле Кушугума и Малокатериновки обмелели. А именно оттуда брали техническую воду для полива огородов. Сейчас с проблемой столкнулись 3 тысячи домохозяйств. Пока не так жарко, воды еще кое-как хватает. Но летом люди рискуют остаться без урожая, благодаря которому живут.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Светлана живет в конце улицы - давление воды здесь крайне низкое, а когда соседи открывают сезон овощей ее вообще нет. На воде, что удается собрать готовят еду, поливают, стирают.

Люди здесь питаются тем, что сами вырастили на огородах. Светлане удалось посадить помидоры, огурцы, картофель, впрочем, не знает, сохранит ли урожай.

"Клубника вон засыхает. Только начала, а уже засыхает изнутри, нечем полить", - говорит жительница Кушугума Светлана Пелых.

Светлана Пелих показывает свой огород

Централизованное водоснабжение в Кушугуме и Малокатериновке есть - впрочем, в сезон огородов давление снижается, а вода становится дефицитной. Как нет технической - поливают питьевой, впрочем, на сессии поселкового совета запретили это делать

До подрыва Каховской ГЭС, в частности, в Кушугуме работало 5 насосных станций, воду брали из Днепра и Каховского водохранилища, но пока восстановить удалось только две.

"Мы первую воду подаем первого мая, пробуем как она идет", - говорит жительница Кушугума Татьяна Апостолова.

Сейчас сельсовет совместно с благотворителями разработают проекты по восстановлению подачи поливной воды - планировали бить скважины, но говорят, на время войны - это запрещено

"У нас есть еще возможность такая, что ставят нам очистные установки для питьевой воды и пообещали. Вот ждем ответ, обещали еще с нового года, но в связи с ситуацией", - говорит председатель Кушугумской громады Владимир Сосуновский.

В прошлом году из-за проблемы с водоснабжением трех населенных пунктов, облводокал разработал проект реконструкции водопровода, длиной более километра, который планируют реализовать в этом году. Тогда давление воды у жителей Кушугума и Малокатериновки должно увеличиться.

На Запорожье люди могут потерять урожай из-за нехватки воды

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Напомним, в Николаевской области к лету хотят высадить 12 миллионов новых деревьев.

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