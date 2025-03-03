В Украине в селах не хватает людей: почему мужчин оттуда мобилизуют и какие будут последствия

Аграрии говорят, что жителей деревень чаще мобилизуют. Поэтому это может сорвать посевную.

Бронирование военнообязанных от мобилизации продлили до конца марта. Перебронировать своих работников или обновить статус критичности самих предприятий можно до 31 марта.

Смогут ли посеять и собрать урожай мелкие фермеры, не подпадающие под определенные правительством критерии бронирования, говорится в материале специальной корреспондентки ТСН Валентины Доброта.

До войны в хозяйстве Виктории Карачун справлялись самостоятельно. Но муж фермерки с двумя сыновьями, которым исполнилось двадцать, три года назад ушли на фронт добровольцами. И если мобилизуют ее единственного работника, Виктория говорит, придется самой сесть за руль трактора.

У фермеров могут быть проблемы из-за нехватки рабочих

В хозяйстве Ольги Голобородько есть полторы тысячи гектаров земли. Все под зерновыми. Два последних года были не очень урожайными. Но на каждый гектар в год у нее приходится почти 10 тысяч гривен налога. Так что ее хозяйство определено как критически важное. И она смогла забронировать девять из тридцати четырех работников. Чтобы не переживать за посевную и сбор урожая, говорит Ольга, ей нужно минимум 15 механизаторов. Пятеро ее работников уже на фронте.

Жителей сел первых мобилизовали на фронт, говорит председатель Всеукраинского аграрного совета. Потому что ВСУ нужны люди, которые разбираются в большой технике. Но по мнению Дениса Марчука, надо искать баланс между потребностями фронта и агробизнеса.

"В этом контексте, наверное, что для малого бизнеса следовало бы разработать такой механизм, который бы приводил к тому, что в зависимости от количества гектаров, сколько людей на этом количество гектаров ты имел бы возможность забронировать. Если, условно, 50 гектаров - два человека, 100 гектаров - четыре человека. И такой бы подход был бы более понятен и важен именно для малого бизнеса, наверное", - говорит Денис Марчук, председатель Всеукраинского аграрного совета.

Фермеры рассказали о проблемах из-за нехватки рабочих

В правительстве говорят, что мелким хозяйствам следует обращаться в областные администрации. Мол, там требования значительно лояльнее правительственных.

"Есть альтернатива на уровне области, поэтому эти малые фермерские хозяйства, они не являются без внимания, им нужно просто правильно сделать акцент, каким критериям отвечать и где получить тот статус", — говорит Юлия Бабенко, и.о. руководителя отдела по мобилизационной работы Минагрополитики и продовольствия.

Крупные и мелкие хозяйства оказались в неравных условиях, говорят аграрии. И это может привести к слиянию и поглощению гигантами малых. Именно мелкие предприятия, говорят фермеры, являются опорой для развития и поддержки громад. Села, в которых живут фермеры, не так приходят в упадок.

Чтобы удержаться на плаву, у фермерки Виктории Карачун есть еще один вариант – повысить зарплаты до 20 тысяч гривен.

Виктория уже готовится к подкормке озимых. Надеется посеять яровую. И одновременно беспокоится, будет ли кому собирать урожай. Фермеры говорят, что у них всегда не хватало денег на развитие, но теперь больше всего не хватает людей.

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