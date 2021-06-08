В Украине в третий раз отметили День с историей рака: как изменилось отношение к болезни

Важны ранняя диагностика, участие в клинических исследованиях и поддержка тех, кто рядом.

В Украине в третий раз отметили День с историей рака. Таких в стране — более миллиона. Но это число смело можно умножать на два, а то и на три. Потому что, кроме тех, кому поставили диагноз "онко", он касается еще и родных, друзей и врачей. Изменилось ли отношение украинцев к раку, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

К примеру, за более чем год Марина полюбила розовый парик и саму себя.

Девушка в шаге от точки в истории своей болезни — осталось три раза ввести препарат. Но когда ей диагностировали рак молочной железы, все, что она знала об онко, можно было описать одним словом — смерть.

Но ранняя диагностика, участие в клинических исследованиях и что не менее важно — поддержка тех, кто рядом, сделали свое дело. За последнее десятилетие — рассказывает врач-маммолог Николай Аникусько — наше отношение к раку действительно изменилось, потому что люди перестали бояться, хотя еще 15-20 лет украинцы стеснялись рассказывать об этой болезни.

Чтобы поддержать, тех, кто уже прошел лечение, и тех, кто еще преодолевает болезнь, в Украине уже в третий раз отмечают День людей с историей рака.

В этом году — в виде фотосессии. Вместе с Мариной в этом проект участвуют те, кто преодолевает болезнь с ней. В каждой на теле — красноречивые татуировки.

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