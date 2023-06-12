В Украине вернут НДС на топливо: эксперт предупредил о повышении цен на заправках

И хотя цены на АЗС могут вырасти, эксперт уверяет, что дефицита топлива как в прошлом году не будет.

С 1 июля этого года НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн в "Завтраке с 1+1" рассказал, как это повлияет на цены на топливо.

По его расчетам, цена на бензин может вырасти больше чем на 10 грн за литр, дизтопливо – 8 грн за литр, сжиженный газ – 3 грн за литр.

Куюн заверил, что в Украине нет дефицита топлива, как это было в прошлом году.

"Украина уверенно двигается в сезон высокого потребления, который начнется в августе", – подытожил он.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

Эксперты подсчитали, когда и как изменятся цены на АЗС после возврата полного размера НДС на автомобильное топливо.

По словам эксперта Олега Гетьмана, цены на топливо вырастут на 4-6 гривен.

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